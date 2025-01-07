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محكمة سيؤول توافق على تمديد مذكرة التوقيف بحق الرئيس المعزول

1/7/2025 3:07:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 7 - 1 (كونا) -- وافقت محكمة سيؤول اليوم الثلاثاء على تمديد مذكرة توقيف بحق رئيس البلاد المعزول يون سوك يول التي قدمها مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين بعد محاولة يون فرض الأحكام العرفية.
وذكرت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء أن مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين فشل في تنفيذ أمر المذكرة الجمعة الماضي بعد أن منع أفراد الأمن الرئاسي المحققين من دخول مبنى المقر الرسمي للرئيس المعزول وسط سيؤول.
وأضافت (يونهاب) أن وحدة التحقيق المشتركة المكونة من ممثلي الشرطة وهيئة مكافحة الفساد ووحدة التحقيق في وزارة الدفاع أعادت تقديم طلب مذكرة لتوقيف الرئيس يون سوك يول لتمديد الموعد النهائي لتوقيفه لاستجوابه بتهمتي "التمرد وإساءة استخدام السلطة" فيما يتعلق بفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر الماضي.
وأوضحت أن صلاحية مذكرة التوقيف الأولى انتهت منتصف ليل أمس الاثنين بالتوقيت المحلي في حين أن المحققين لم يكشفوا عن مدة التمديد مشيرة إلى أنه من المتوقع أنه تم تمديدها إلى ما بعد الأيام السبعة المعتادة لأمر الاعتقال.
يذكر أن مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين طلب مذكرة توقيف بحق الرئيس المعزول في 30 ديسمبر الماضي حيث وافقت المحكمة في اليوم التالي مباشرة على أمر الاعتقال وهي المرة الأولى في تاريخ البلاد التي يصدر فيها أمر اعتقال بحق رئيس في منصبه.
ورفضت الشرطة الكورية الجنوبية أمس الاثنين تنفيذ مذكرة توقيف ضد يون وذلك وسط تصويت الجمعية الوطنية (البرلمان) في 14 ديسمبر الماضي لمصلحة مقترح بعزل يون سوك يول بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية. (النهاية)

م ك / ف ل ا




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