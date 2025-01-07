محكمة سيؤول توافق على تمديد مذكرة التوقيف بحق الرئيس المعزول

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
طوكيو - 7 - 1 (كونا) -- وافقت محكمة سيؤول اليوم الثلاثاء على تمديد مذكرة توقيف بحق رئيس البلاد المعزول يون سوك يول التي قدمها مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين بعد محاولة يون فرض الأحكام العرفية.
وذكرت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء أن مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين فشل في تنفيذ أمر المذكرة الجمعة الماضي بعد أن منع أفراد الأمن الرئاسي المحققين من دخول مبنى المقر الرسمي للرئيس المعزول وسط سيؤول.
وأضافت (يونهاب) أن وحدة التحقيق المشتركة المكونة من ممثلي الشرطة وهيئة مكافحة الفساد
ووحدة التحقيق في وزارة الدفاع أعادت تقديم طلب مذكرة لتوقيف الرئيس يون سوك يول لتمديد الموعد النهائي لتوقيفه لاستجوابه بتهمتي "التمرد وإساءة استخدام السلطة" فيما يتعلق بفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر الماضي.
وأوضحت أن صلاحية مذكرة التوقيف الأولى انتهت منتصف ليل أمس الاثنين بالتوقيت المحلي في حين أن المحققين لم يكشفوا عن مدة التمديد مشيرة إلى أنه من المتوقع أنه تم تمديدها إلى ما بعد الأيام السبعة المعتادة لأمر الاعتقال.
يذكر أن مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين طلب مذكرة توقيف بحق الرئيس المعزول في 30 ديسمبر الماضي حيث وافقت المحكمة في اليوم التالي مباشرة على أمر الاعتقال وهي المرة الأولى في تاريخ البلاد التي يصدر فيها أمر اعتقال بحق رئيس في منصبه.
ورفضت الشرطة الكورية الجنوبية أمس الاثنين تنفيذ مذكرة توقيف ضد يون وذلك وسط تصويت الجمعية الوطنية (البرلمان) في 14 ديسمبر الماضي لمصلحة مقترح بعزل يون سوك يول بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية. (النهاية)
م ك / ف ل ا
MENAFN07012025000071011013ID1109065104
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