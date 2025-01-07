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وزير السياحة المصري: استقبلنا 7ر15 مليون سائح في 2024 رغم الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة

1/7/2025 3:07:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 7 - 1 (كونا) -- قال وزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي اليوم الثلاثاء إن الحركة السياحية الوافدة لبلاده خلال عام 2024 " شهدت تحقيق رقم قياسي" حيث استقبلت مصر 7ر15 مليون سائح من مختلف الأسواق السياحية رغم الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة.
وذكر فتحي في بيان صادر عن وزارة السياحة بعد المشاركة في اجتماع لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ أن ما حققته السياحة رغم الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة والمتغيرات في العالم بصفة عامة "جاء ثمرة مجهود جماعي يجب أن نفتخر به جميعا وأن نحافظ عليه".
واستعرض السياسة التي تنتجها وزارة السياحة مع القطاع الخاص لتشجيع الاستثمار السياحي لافتا إلى أن "هناك ملفات لم تفتح منذ سنوات طويلة وتحديات جار العمل على حلها والتغلب عليها ليكون لدينا تنافسية قوية في الاستثمار في قطاع السياحة".
وأضاف أنه سيتم إنشاء بنك للفرص الاستثمارية وإعداد خريطة استثمارية للفرص المتاحة والتسويق لها داخل وخارج مصر.
وأكد وزير السياحة والآثار أهمية اتخاذ ما يلزم نحو سرعة إنجاز موافقات التراخيص اللازمة وحصر الرسوم وتمتعها بالتنافسية لخلق مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما استعرض استراتيجية وزارته ومستهدفاتها لتطوير قطاع السياحة والآثار التي ترتكز على إبراز تنوع الإمكانيات والمقومات والأنماط السياحية والأثرية لدى مصر التي تؤهلها لتكون "المقصد السياحي الأول في العالم من حيث التنوع السياحي".
واكد السعي الى تطوير كل المنتجات والأنماط السياحية في مصر وخلق أنماط سياحية جديدة وربط بعض المنتجات ببعضها كما سيتم العمل على تنفيذ خطة تسويقية متكاملة لهذه المنتجات.
وأشار إلى ما تم من تطوير في البنية التحتية من طرق وكبار ومطارات الذي ساهم في ربط العديد من المقاصد السياحية المصرية بعضها ببعض.(النهاية) ا س م / ل ف

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