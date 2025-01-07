وزير السياحة المصري: استقبلنا 7ر15 مليون سائح في 2024 رغم الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 7 - 1 (كونا) -- قال وزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي اليوم الثلاثاء إن الحركة السياحية
الوافدة لبلاده خلال عام 2024 " شهدت تحقيق رقم قياسي" حيث استقبلت مصر 7ر15 مليون سائح من مختلف الأسواق السياحية رغم الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة.
وذكر فتحي في بيان صادر عن وزارة السياحة بعد المشاركة في اجتماع لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ أن ما حققته السياحة رغم الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة والمتغيرات في العالم بصفة عامة "جاء ثمرة مجهود جماعي يجب أن نفتخر به جميعا وأن نحافظ عليه".
واستعرض السياسة التي تنتجها وزارة السياحة مع القطاع الخاص لتشجيع الاستثمار السياحي لافتا إلى أن "هناك ملفات لم تفتح منذ سنوات طويلة وتحديات جار العمل على حلها والتغلب عليها ليكون لدينا تنافسية قوية في الاستثمار في قطاع السياحة".
وأضاف أنه سيتم إنشاء بنك للفرص الاستثمارية وإعداد خريطة استثمارية للفرص المتاحة والتسويق لها داخل وخارج مصر.
وأكد وزير السياحة والآثار أهمية اتخاذ ما يلزم نحو سرعة إنجاز موافقات التراخيص اللازمة وحصر الرسوم وتمتعها بالتنافسية لخلق مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما استعرض استراتيجية وزارته ومستهدفاتها لتطوير قطاع السياحة والآثار التي ترتكز على إبراز تنوع الإمكانيات والمقومات والأنماط السياحية والأثرية لدى مصر التي تؤهلها لتكون "المقصد السياحي الأول في العالم من حيث التنوع السياحي".
واكد السعي الى تطوير كل المنتجات والأنماط السياحية في مصر وخلق أنماط سياحية جديدة وربط بعض المنتجات ببعضها كما سيتم العمل على تنفيذ خطة تسويقية متكاملة لهذه المنتجات.
وأشار إلى ما تم من تطوير في البنية التحتية من طرق وكبار ومطارات الذي ساهم في ربط العديد من المقاصد السياحية المصرية بعضها ببعض.(النهاية) ا س م / ل ف
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