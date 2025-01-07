غزة: 31 شهيدا و 57 جريحا في مجازر إسرائيلية جديدة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
رام الله - 7 - 1 (كونا) -- أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة اليوم الثلاثاء استشهاد 31 فلسطينيا وإصابة 57 آخرين بجروح في ثلاث مجازر ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي بالقطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأضافت السلطات الصحية في غزة في بيان لها أنه بذلك ترتفع حصيلة عدوان الاحتلال الاسرائيلي منذ السابع من اكتوبر 2023 إلى 45885 شهيدا و109196 مصابا.
وبينت أن عددا من الضحايا لا زال تحت الركام وفي الطرق وأن طواقم الاسعاف والدفاع المدني لم تستطع حتى الآن الوصول إليهم. (النهاية)
ن ق / م ع ح ع
MENAFN07012025000071011013ID1109065102
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.