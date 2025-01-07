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غزة: 31 شهيدا و 57 جريحا في مجازر إسرائيلية جديدة

1/7/2025 3:07:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 7 - 1 (كونا) -- أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة اليوم الثلاثاء استشهاد 31 فلسطينيا وإصابة 57 آخرين بجروح في ثلاث مجازر ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي بالقطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأضافت السلطات الصحية في غزة في بيان لها أنه بذلك ترتفع حصيلة عدوان الاحتلال الاسرائيلي منذ السابع من اكتوبر 2023 إلى 45885 شهيدا و109196 مصابا.
وبينت أن عددا من الضحايا لا زال تحت الركام وفي الطرق وأن طواقم الاسعاف والدفاع المدني لم تستطع حتى الآن الوصول إليهم. (النهاية)

ن ق / م ع ح ع



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