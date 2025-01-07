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الولايات المتحدة تفرض عقوبات على حميدتي وتتوعد بمحاسبة مرتكبي الفظائع في السودان

1/7/2025 3:06:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 7 - 1 (كونا) -- فرضت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء عقوبات على قائد قوات الدعم السريع بالسودان محمد حمدان دقلو الشهير بـ "حميدتي" لضلوعه في جرائم الإبادة وشددت على أنها لا تدعم أيا من المتحاربين لكنها ستعاقب أي طرف تغذي أفعاله هذا الصراع.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان صحفي أصدرته الوزارة إنه بناء على التقييم الذي خلص إليه في ديسمبر 2023 (حوالي ثمانية أشهر بعد اندلاع الحرب في السودان) فإن "أفراد قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وتطهيرا عرقيا" كما اتهم البيان الجيش السوداني أيضا بارتكاب تلك الجرائم.
وذكر البيان أن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها "واصلت توجيه هجمات ممنهجة ضد المدنيين من الرجال والنساء والفتيان حتى الرضع "من مجموعات عرقية معينة".
وأضاف أنها "استهدفت كذلك المدنيين الفارين وقتلت الأبرياء الهاربين من الصراع ومنعت المدنيين المتبقين من الوصول إلى الإمدادات المنقذة للحياة" مجددا التأكيد على التزام الولايات المتحدة بمحاسبة المسؤولين عن تلك الفظائع.
وفي بيان آخر ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات الأمريكية على حمديتي فرضت "لدوره في الفظائع المنهجية المرتكبة بحق الشعب السوداني".
وأوضحت أن العقوبات "تشمل أيضا سبع شركات يملكها بالإضافة إلى شخص آخر بتهمة شراء الأسلحة لقوات الدعم السريع".
وأضافت أن تلك العقوبات تحظر على حميدتي وأفراد أسرته المباشرين دخول الولايات المتحدة.
وقالت إن حميدتي تجاهل عمدا الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي الإنساني وإعلان جدة لعام 2023 للالتزام بحماية المدنيين في السودان.
وأضافت أنه تجاهل عمدا مدونة قواعد السلوك لعام 2024 التي أنتجتها مبادرة تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان التي تتضمن التزامات بالسماح بمرور الإغاثة الإنسانية من دون عوائق ومنع جرائم الحرب.
ونبه إلى أن الولايات المتحدة لا تدعم أيا من طرفي الصراع لكن تلك العقوبات "جزء من جهودنا المتواصلة لتعزيز المساءلة لجميع الأطراف المتحاربة التي تغذي أفعالها هذا الصراع".
وتابع "الولايات المتحدة لا تدعم أيا من جانبي هذه الحرب ولا تعني هذه الإجراءات ضد حميدتي وقوات الدعم السريع دعما أو تأييدا للقوات المسلحة السودانية",
وأضاف أن "الطرفين المتحاربين يتحملان مسؤولية العنف والمعاناة في السودان ويفتقران إلى الشرعية اللازمة لحكم سودان سلمي في المستقبل".
ولفت إلى أن واشنطن "تواصل تقييم الإجراءات الإضافية لفرض التكاليف على أولئك الذين يديمون الصراع والفظائع ضد الشعب السوداني".
كما أكد مواصلتها "دعم الشعب السوداني في تحقيق تطلعاته إلى مستقبل ديمقراطي سلمي وعادل وشامل" مذكرا بإعلانه في ديسمبر الماضي عن تقديم الولايات المتحدة "30 مليون دولار لدعم الجهات الفاعلة في المجتمع المدني السوداني".
وبدأ الصراع العسكري في السودان منتصف أبريل 2023 بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة حميدتي ولا يزال مستمرا على رغم من الجهود العربية والدولية الحثيثة لإنهائه وإنقاذ وإغاثة الشعب السوداني.
وخلفت الحرب بين الجانبين عشرات الآلاف من القتلى وشردت 12 مليون شخص من بينهم 1ر3 ملايين نزحوا خارج السودان وفقا للمنظمة الدولية للهجرة وهو ما وصفته الأمم المتحدة بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث. (النهاية)

ر س ر / ه س ص



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