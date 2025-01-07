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ترامب: استثمارات إماراتية بـ 20 مليار دولار في مراكز البيانات الأمريكية

1/7/2025 3:06:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 7 - 1 (كونا) -- أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اليوم الثلاثاء أن شركة "داماك العقارية" الإماراتية ستضخ استثمارات تقدر بـ 20 مليار دولار لبناء مراكز بيانات جديدة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة وتعهد بتسريع الموافقات لأي شركة تستثمر مالا يقل عن مليار دولار في البلاد.
وقال ترامب في مؤتمر صحفي في منتجع بالم بيتش بولاية فلوريدا حيث قدم رئيس مجلس إدارة داماك العقارية حسين سجواني إن استثمارات الشركة التي تتخذ من دبي مقرا لها ستركز على تطوير مراكز بيانات في مناطق الغرب الأوسط والجنوب الشرقي من الولايات المتحدة.
وأضاف أن المرحلة الاولى من المشروع ستبدأ في ولايات تكساس وأريزونا وأوكلاهوما ولويزيانا وأوهايو وإلينوي وميشيغان وإنديانا.
وأوضح أن إدارته الجديدة ستتبنى سياسة تسريع الموافقات لأي شركة تسعى إلى استثمار مليار دولار أو أكثر في الولايات المتحدة فيما وصف رئيس مجلس ادارة داماك بأنه "أحد اكثر قادة الاعمال احتراما في الشرق الاوسط بل والعالم".
وأشار إلى أن سجواني تعهد "على الأقل" بهذا المبلغ وأن شركته "قد تضاعف هذا المبلغ أو حتى تزيد عليه إلى حد ما".
من جهته قال رئيس مجلس ادارة داماك في كلمة قصيرة أن انتخاب ترامب كان الدافع وراء هذا الاستثمار الضخم .. لقد انتظرنا أربع سنوات لزيادة استثماراتنا في الولايات المتحدة إلى مبالغ مالية كبيرة".
وأوضح أن الاستثمار الجديد يهدف إلى تسهيل تطوير الذكاء الاصطناعي والتقنيات القائمة على الحوسبة السحابية. (النهاية)

ا م م / ه س ص



MENAFN07012025000071011013ID1109065100

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