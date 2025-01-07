ترامب: استثمارات إماراتية بـ 20 مليار دولار في مراكز البيانات الأمريكية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 7 - 1 (كونا) -- أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب
اليوم الثلاثاء أن شركة "داماك العقارية" الإماراتية ستضخ استثمارات تقدر بـ 20 مليار دولار لبناء مراكز بيانات جديدة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة وتعهد بتسريع الموافقات لأي شركة تستثمر مالا يقل عن مليار دولار في البلاد.
وقال ترامب في مؤتمر صحفي في منتجع بالم بيتش بولاية فلوريدا حيث قدم رئيس مجلس إدارة داماك العقارية حسين سجواني إن استثمارات الشركة التي تتخذ من دبي مقرا لها ستركز على تطوير مراكز بيانات في مناطق الغرب الأوسط والجنوب الشرقي من الولايات المتحدة.
وأضاف أن المرحلة الاولى من المشروع ستبدأ في ولايات تكساس وأريزونا وأوكلاهوما ولويزيانا وأوهايو وإلينوي وميشيغان وإنديانا.
وأوضح أن إدارته الجديدة ستتبنى سياسة تسريع الموافقات لأي شركة تسعى إلى استثمار مليار دولار أو أكثر في الولايات المتحدة فيما وصف رئيس مجلس ادارة داماك بأنه "أحد اكثر قادة الاعمال احتراما في الشرق الاوسط بل والعالم".
وأشار إلى أن سجواني تعهد "على الأقل" بهذا المبلغ وأن شركته "قد تضاعف هذا المبلغ أو حتى تزيد عليه إلى حد ما".
من جهته قال رئيس مجلس ادارة داماك في كلمة قصيرة أن انتخاب ترامب كان الدافع وراء هذا الاستثمار الضخم .. لقد انتظرنا أربع سنوات لزيادة استثماراتنا في الولايات المتحدة إلى مبالغ مالية كبيرة".
وأوضح أن الاستثمار الجديد يهدف إلى تسهيل تطوير الذكاء الاصطناعي والتقنيات القائمة على الحوسبة السحابية. (النهاية)
ا م م / ه س ص
MENAFN07012025000071011013ID1109065100
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