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الرئيس الفرنسي يعرب عن تعازيه في ضحايا زلزال (التبت)

1/7/2025 3:06:20 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 7 - 1 (كونا) -- أعرب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء عن تعازيه وبلاده لأسر ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب (التبت) بشمال غرب الصين.
وقال ماكرون عبر موقع التواصل الاجتماعي (اكس) ان بلاده تعرب عن تعازيها لأسر ضحايا الزلزال المروع مؤكدا استعداده تقديم المساعدة للسكان المتضررين في جبال الهيمالايا.
وضرب زلزال بلغت قوته 8ر6 درجات على مقياس ريختر منطقة (شيزانغ) بإقليم (التبت) شمال غربي الصين في وقت سابق اليوم مخلفا 126 قتيلا و188 مصابا. (النهاية)

م ع / ر س



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