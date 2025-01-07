الرئيس الفرنسي يعرب عن تعازيه في ضحايا زلزال (التبت)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 7 - 1 (كونا) -- أعرب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون
اليوم الثلاثاء عن تعازيه وبلاده لأسر ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب (التبت) بشمال غرب الصين.
وقال ماكرون عبر موقع التواصل الاجتماعي
(اكس) ان بلاده تعرب عن تعازيها لأسر ضحايا الزلزال المروع مؤكدا استعداده تقديم المساعدة للسكان المتضررين في جبال الهيمالايا.
وضرب زلزال بلغت قوته 8ر6 درجات على مقياس ريختر منطقة (شيزانغ) بإقليم (التبت) شمال غربي الصين في وقت سابق اليوم مخلفا 126 قتيلا و188 مصابا. (النهاية)
م ع / ر س
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