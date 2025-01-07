الرئيس الفرنسي يحيي الذكرى ال10 لهجوم صحيفة (شارلي ابدو)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 7 - 1 (كونا) -- أحيا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
اليوم الثلاثاء الذكرى ال10 للهجوم الذي استهدف صحيفة (شارلي ابدو) في عام 2015.
وشارك الرئيس ماكرون إلى جانب عمدة باريس آن هيدالغو في مراسم إحياء الذكرى التي أقيمت في شارع (نيكولا أيبيرت) بالدائرة الحادية عشرة في باريس حيث كان مقر الصحيفة الساخرة وقت وقوع الهجوم.
وشهدت المراسم حضور عدد من الوزراء والسياسيين بالإضافة إلى ناجين من هيئة تحرير الصحيفة وأفراد من عائلات الضحايا تم خلالها وضع الزهور والوقوف دقيقة صمت تكريما لذكرى الضحايا كما تمت تلاوة أسمائهم.
ووقع الهجوم في 7 يناير 2015 وأدى إلى مقتل 12 شخصا من بينهم ثمانية من أعضاء هيئة تحرير الصحيفة.(النهاية)
م ع / ح م ف
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