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الرئيس الفرنسي يحيي الذكرى ال10 لهجوم صحيفة (شارلي ابدو)

1/7/2025 3:06:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 7 - 1 (كونا) -- أحيا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء الذكرى ال10 للهجوم الذي استهدف صحيفة (شارلي ابدو) في عام 2015.
وشارك الرئيس ماكرون إلى جانب عمدة باريس آن هيدالغو في مراسم إحياء الذكرى التي أقيمت في شارع (نيكولا أيبيرت) بالدائرة الحادية عشرة في باريس حيث كان مقر الصحيفة الساخرة وقت وقوع الهجوم.
وشهدت المراسم حضور عدد من الوزراء والسياسيين بالإضافة إلى ناجين من هيئة تحرير الصحيفة وأفراد من عائلات الضحايا تم خلالها وضع الزهور والوقوف دقيقة صمت تكريما لذكرى الضحايا كما تمت تلاوة أسمائهم.
ووقع الهجوم في 7 يناير 2015 وأدى إلى مقتل 12 شخصا من بينهم ثمانية من أعضاء هيئة تحرير الصحيفة.(النهاية)

م ع / ح م ف



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