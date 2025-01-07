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تركيا تعزي الصين في ضحايا زلزال التبت

1/7/2025 3:06:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 7 - 1 (كونا) -- أعربت وزارة الخارجية التركية اليوم الثلاثاء عن تعازيها في ضحايا الزلزال الذي ضرب منطقة التبت ذاتية الحكم بشمال غرب الصين.
وقالت الوزارة في بيان إنها شعرت بحزن عميق إزاء الخسائر في الأرواح جراء الزلزال معربة عن تعازيها لأسر الضحايا وللحكومة والشعب الصيني وتمنت الشفاء العاجل للجرحى.
والثلاثاء لقي 126 شخصا مصرعهم وأصيب 188 آخرون جراء زلزال بلغت قوته 8ر6 درجات ضرب منطقة التبت ذاتية الحكم غربي الصين. (النهاية)

ا ع س



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