تركيا تعزي الصين في ضحايا زلزال التبت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
أنقرة - 7 - 1 (كونا) -- أعربت وزارة الخارجية التركية اليوم الثلاثاء عن تعازيها في ضحايا الزلزال الذي ضرب منطقة التبت ذاتية الحكم بشمال غرب الصين.
وقالت الوزارة في بيان إنها شعرت بحزن عميق إزاء الخسائر في الأرواح جراء الزلزال معربة عن تعازيها لأسر الضحايا وللحكومة والشعب الصيني وتمنت الشفاء العاجل للجرحى.
والثلاثاء لقي 126 شخصا مصرعهم وأصيب 188 آخرون جراء زلزال بلغت قوته 8ر6 درجات ضرب منطقة التبت ذاتية الحكم غربي الصين. (النهاية)
ا ع س
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