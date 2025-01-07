45,885 شهيدا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan)
ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ مطلع أكتوبر 2023 إلى 45,885 شهيدًا، ونحو 109,196 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 31 فلسطينيًا وإصابة 57 بجروح، خلال الساعات الـ 24 الماضية، في قصف
الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مؤكدة وجود العديد من الشهداء لم يتم انتشالهم، لعدم توفر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات لانتشالهم من تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة.
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