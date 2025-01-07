كفالة أكثر من 30 ألف سيارة عبر منصة الكفالات الإلزامية للمركبات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغ عدد السيارات المكفولة عبر منصة الكفالات الإلزامية للمركبات بجميع أنواعها 30125 سيارة، في 15 شهرا.



وبين الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال البرماوي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن عدد مراكز الصيانة المسجلة على المنصة منذ دخول قرار إخضاع السيارات الجديدة لكفالة إلزامية عند بيعها من قبل التجار وأصحاب المعارض من غير الوكلاء حيز التنفيذ في تشرين الأول 2023 وحتى نهاية عام 2024؛ بلغ 13 مركزا، فيما بلغ عدد التجار المسجلين على المنصة 702 تاجر، وبلغ عدد الشكاوى الواردة على القرار 52 شكوى.