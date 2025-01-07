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السيدة منصوري تحل بعاصمة جمهورية غامبيا

1/7/2025 9:00:07 AM
(MENAFN- APO Group)


حلت السيدة سلمة بختة منصوري، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفة بالشؤون الافريقية، بالعاصمة بانجول، أين سلمت للرئيس الغامبي، السيد اداما بارو، رسالة خطية وجهها إليه رئيس الجمهورية،السيدعبدالمجيد تبون.

و خلال هذا اللقاء، نقلت كاتبة الدولة تحيات رئيس الجمهورية الأخوية إلى نظيره الغامبي، وعبرت عن استعداده للعمل سويا معه لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين. من جهته، عبر الرئيس الغامبي عن امتنانه لعمق العلاقات التي تربط البلدين، و عن تقديره للدور الريادي للجزائر في افريقيا، خاصة مع تولي بلادنا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، أين ترافع لصالح القضايا الافريقية، لاسيما تلك المتعلقة بالحفاظ على السلم و الأمن ومكافحة الإرهاب.

كما شكل هذا اللقاء فرصة لاستعراض العلاقات الثنائية و دراسة سبل تعزيزها.

توزيع APO Group بالنيابة عن Ministry of Foreign Affairs, People's Democratic Republic of Algeria.

MENAFN07012025004934011406ID1109063566

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