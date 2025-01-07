السيدة منصوري تحل بعاصمة جمهورية غامبيا

(MENAFN
- APO Group)
حلت السيدة سلمة بختة منصوري، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفة بالشؤون الافريقية، بالعاصمة بانجول، أين سلمت للرئيس الغامبي، السيد اداما بارو، رسالة خطية وجهها إليه رئيس الجمهورية،السيدعبدالمجيد تبون.
و خلال هذا اللقاء، نقلت كاتبة الدولة تحيات رئيس الجمهورية الأخوية إلى نظيره الغامبي، وعبرت عن استعداده للعمل سويا معه لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين. من جهته، عبر الرئيس الغامبي عن امتنانه لعمق العلاقات التي تربط البلدين، و عن تقديره للدور الريادي للجزائر في افريقيا، خاصة مع تولي بلادنا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، أين ترافع لصالح القضايا الافريقية، لاسيما تلك المتعلقة بالحفاظ على السلم و الأمن ومكافحة الإرهاب.
كما شكل هذا اللقاء فرصة لاستعراض العلاقات الثنائية و دراسة سبل تعزيزها.
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MENAFN07012025004934011406ID1109063566
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