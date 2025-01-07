صندوق واعد فنتشرز يقود جولة استثمارية من السلسلة“أ” بقيمة 30 مليون دولار

MENAFN - Asdaf News) أعلنت الشركة السعودية الناشئة” زينشن” عن إغلاق جولتها الاستثمارية من السلسلة“أ” والمقدرة بقيمة 30 مليون دولار، وذلك بقيادة واعد فنتشرز، صندوق استثمار رأس المال البالغة قيمته 500 مليون دولار والمملوك بالكامل من قبل أرامكو السعودية. كما شارك في الجولة الشركة اليابانية سوميتومو وصندوق Global Ventures.

يمثل هذا أول استثمار استراتيجي تقوم به الشركة اليابانية العالمية سوميتومو في الشرق الأوسط في هذا القطاع التجاري منذ إنشائها قبل أكثر من 100 عام.

وتهدف شركة“زينشن” للاستفادة من هذا التمويل في إطلاق خدمة“زام” التي ستوفر للعملاء وسيلة حديثة وسهلة للشراء، والتملك، وتطوير أجهزتهم المحمولة والإلكترونيات الاستهلاكية عبر مزودي خدمات الاتصال الرائدين. ومنذ تأسيسها في عام 2018، جمعت“زينشن” حصيلة خمسة سنوات من البيانات والتحليلات لسلوكيات العملاء، مما يعزز من دقة تحليلاتها لسلوك المستخدمين تجاه مدة الاستهلاك، والنماذج المرجح اختيارها للشراء، والنماذج الأعلى طلبًا للإصلاح.

“زينشن”، التي يقع مقرها الرئيسي في الرياض هي المزود الرائد لخدمات الحماية، والضمان الممتد، وضمان إعادة الشراء للأجهزة المحمولة والإلكترونيات الموجهة للمستهلك، حيث تتعاون مع كبار تجار التجزئة وشركات الاتصالات ومصنعي المعدات الأصلية لخدمة أسواق السعودية والإمارات. ونظرًا للطلب المتسارع والتحديث المتكرر للأجهزة المحمولة والإلكترونيات الاستهلاكية في المنطقة، لاحظت“زينشن” فجوةً في السوق المحلي لتقديم أجهزة التكنولوجيا الشخصية عن طريق توفير خطط الاشتراك ((Subscription Plans. من خلال الاشتراك، توفر الشركة الوصول إلى أحدث الهواتف الذكية وسماعات الرأس، وأجهزة اللابتوب المحمولة وغيره من الالكترونيات الاستهلاكية. يتجه المستهلكون حول العالم بشكل متزايد نحو نماذج الاشتراك التي تشمل مختلف الخدمات، من الترفيه إلى حلول التنقل، وتتميز بتوفير الخيارات، والمرونة، والحرية من الالتزام بعقود طويلة الأجل ومرتفعة التكاليف وأكثر. من خلال برنامج“زام”، تقدم شركة”زينشن” هذه المزايا ذاتها في قطاع تقنيات المستهلك، حيث تمنح للمستخدمين الفرصة لترقية أجهزتهم، وتجربة نماذج جديدة أو مختلفة، وتبديل الجهاز بانتظام، بالإضافة إلى الاستفادة من خدمات الإصلاح المجانية، وتعد هذه الفرص خيارات اقتصادية مقارنةً بخطط التقسيط التقليدية أو برامج“اشتر الآن وادفع لاحقاً”.

يتم إعادة تدوير كل جهاز ضمن نظام“زام” بشكل تلقائي، مما يضمن تحقيق أقصى استفادة من قيمته المتبقية، ليتم تحويل هذه القيمة لاحقًا إلى العملاء على شكل اشتراك شهري منخفض التكلفة. يستخدم محرك تسعير“زام” البيانات والتحليلات التنبؤية لتوقع وقت التبديل للأجهزة المحمولة وقيمة الجهاز عند تبديله لقياس عمره الافتراضي بدقة. يجمع هذا المزيج بين البيانات الضخمة والنظام البيئي الدائري ليعزز نموذج الاشتراك الفريد والمرن الذي تقدمه“زام”، وابتداءً من هذا الشهر، سيختار العملاء شراء تقنياتهم من خلال“زام” عبر شركاء توزيع كبار في مختلف أنحاء المنطقة.

وتعد المملكة العربية السعودية أكبر سوق للأجهزة الالكترونية في منطقة الشرق الأوسط بما يزيد عن 15 مليون جهاز هاتف ذكي يباع سنويًا، في حين تحظى دول الخليج بأسرع مدة تحديث للأجهزة المحمولة في العالم بمتوسط 12-18 شهر، مما يجعل النفايات الإلكترونية تحديًا كبيرًا لهذه الدول. يأتي الاستثمار الاستراتيجي من صندوق واعد فنتشرز والشركة اليابانية سوميتومو تماشيا مع أهداف واضحة في المملكة العربية السعودية للالتزام بأسس الاستدامة والاقتصاد الدائري والمبادرات التي ترتكز على تخفيف ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي وتغير المناخ.

توفر“زام” أيضًا خيارًا بيئيًا أخلاقيًا للعملاء، حيث تعزز التحول من نمط الاقتصاد الخطي القائم على الشراء والاستخدام والتخلص إلى نموذج يركز على إطالة عمر الأجهزة التقنية، مع الاستفادة من الفوائد المالية التي يقدمها الاقتصاد الدائري. ويُذكر بأن العملاء الذين يختارون“زام” يتمتعون بأقصى درجات المرونة والتسعير التنافسي، بينما يساهمون بشكل إيجابي في دعم الاقتصاد الدائري.