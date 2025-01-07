صندوق واعد فنتشرز يقود جولة استثمارية من السلسلة“أ” بقيمة 30 مليون دولار

(MENAFN
- Asdaf News)
أعلنت الشركة السعودية الناشئة” زينشن” عن إغلاق جولتها الاستثمارية من السلسلة“أ” والمقدرة بقيمة 30 مليون دولار، وذلك بقيادة واعد فنتشرز، صندوق استثمار رأس المال البالغة قيمته 500 مليون دولار والمملوك بالكامل من قبل أرامكو السعودية. كما شارك في الجولة الشركة اليابانية سوميتومو وصندوق Global Ventures.
يمثل هذا أول استثمار استراتيجي تقوم به الشركة اليابانية العالمية سوميتومو في الشرق الأوسط في هذا القطاع التجاري منذ إنشائها قبل أكثر من 100 عام.
وتهدف شركة“زينشن” للاستفادة من هذا التمويل في إطلاق خدمة“زام” التي ستوفر للعملاء وسيلة حديثة وسهلة للشراء، والتملك، وتطوير أجهزتهم المحمولة والإلكترونيات الاستهلاكية عبر مزودي خدمات الاتصال الرائدين. ومنذ تأسيسها في عام 2018، جمعت“زينشن” حصيلة خمسة سنوات من البيانات والتحليلات لسلوكيات العملاء، مما يعزز من دقة تحليلاتها لسلوك المستخدمين تجاه مدة الاستهلاك، والنماذج المرجح اختيارها للشراء، والنماذج الأعلى طلبًا للإصلاح.
“زينشن”، التي يقع مقرها الرئيسي في الرياض هي المزود الرائد لخدمات الحماية، والضمان الممتد، وضمان إعادة الشراء للأجهزة المحمولة والإلكترونيات الموجهة للمستهلك، حيث تتعاون مع كبار تجار التجزئة وشركات الاتصالات ومصنعي المعدات الأصلية لخدمة أسواق السعودية والإمارات. ونظرًا للطلب المتسارع والتحديث المتكرر للأجهزة المحمولة والإلكترونيات الاستهلاكية في المنطقة، لاحظت“زينشن” فجوةً في السوق المحلي لتقديم أجهزة التكنولوجيا الشخصية عن طريق توفير خطط الاشتراك ((Subscription Plans. من خلال الاشتراك، توفر الشركة الوصول إلى أحدث الهواتف الذكية وسماعات الرأس، وأجهزة اللابتوب المحمولة وغيره من الالكترونيات الاستهلاكية. يتجه المستهلكون حول العالم بشكل متزايد نحو نماذج الاشتراك التي تشمل مختلف الخدمات، من الترفيه إلى حلول التنقل، وتتميز بتوفير الخيارات، والمرونة، والحرية من الالتزام بعقود طويلة الأجل ومرتفعة التكاليف وأكثر. من خلال برنامج“زام”، تقدم شركة”زينشن” هذه المزايا ذاتها في قطاع تقنيات المستهلك، حيث تمنح للمستخدمين الفرصة لترقية أجهزتهم، وتجربة نماذج جديدة أو مختلفة، وتبديل الجهاز بانتظام، بالإضافة إلى الاستفادة من خدمات الإصلاح المجانية، وتعد هذه الفرص خيارات اقتصادية مقارنةً بخطط التقسيط التقليدية أو برامج“اشتر الآن وادفع لاحقاً”.
يتم إعادة تدوير كل جهاز ضمن نظام“زام” بشكل تلقائي، مما يضمن تحقيق أقصى استفادة من قيمته المتبقية، ليتم تحويل هذه القيمة لاحقًا إلى العملاء على شكل اشتراك شهري منخفض التكلفة. يستخدم محرك تسعير“زام” البيانات والتحليلات التنبؤية لتوقع وقت التبديل للأجهزة المحمولة وقيمة الجهاز عند تبديله لقياس عمره الافتراضي بدقة. يجمع هذا المزيج بين البيانات الضخمة والنظام البيئي الدائري ليعزز نموذج الاشتراك الفريد والمرن الذي تقدمه“زام”، وابتداءً من هذا الشهر، سيختار العملاء شراء تقنياتهم من خلال“زام” عبر شركاء توزيع كبار في مختلف أنحاء المنطقة.
وتعد المملكة العربية السعودية أكبر سوق للأجهزة الالكترونية في منطقة الشرق الأوسط بما يزيد عن 15 مليون جهاز هاتف ذكي يباع سنويًا، في حين تحظى دول الخليج بأسرع مدة تحديث للأجهزة المحمولة في العالم بمتوسط 12-18 شهر، مما يجعل النفايات الإلكترونية تحديًا كبيرًا لهذه الدول. يأتي الاستثمار الاستراتيجي من صندوق واعد فنتشرز والشركة اليابانية سوميتومو تماشيا مع أهداف واضحة في المملكة العربية السعودية للالتزام بأسس الاستدامة والاقتصاد الدائري والمبادرات التي ترتكز على تخفيف ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي وتغير المناخ.
توفر“زام” أيضًا خيارًا بيئيًا أخلاقيًا للعملاء، حيث تعزز التحول من نمط الاقتصاد الخطي القائم على الشراء والاستخدام والتخلص إلى نموذج يركز على إطالة عمر الأجهزة التقنية، مع الاستفادة من الفوائد المالية التي يقدمها الاقتصاد الدائري. ويُذكر بأن العملاء الذين يختارون“زام” يتمتعون بأقصى درجات المرونة والتسعير التنافسي، بينما يساهمون بشكل إيجابي في دعم الاقتصاد الدائري.
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