خطوة تاريخية نحو الريادة العالمية في إدارة المرافق

المهندس علي السويدي نائب رئيس ميفما،يقود الريادة العالمية في قطاع إدارة المرافق بتوليه رئاسة مجلس إدارة الجمعية العالمية لإدارة المرافق

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, January 7, 2025 /EINPresswire / -- بكل فخر واعتزاز، يسر جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق (ميفما) أن تهنئ المهندس علي السويدي ، نائب رئيس الجمعية، بمناسبة توليه منصب رئيس مجلس إدارة الجمعية العالمية لإدارة المرافق (Global FM) ، المنظمة الرائدة التي تمثل قطاع إدارة المرافق على مستوى العالم.إن هذا الإنجاز الكبير يعد نقلة نوعية تضاف إلى سجل إنجازات منطقة الشرق الأوسط، ويجسد المكانة القيادية التي باتت تحتلها الكفاءات الإقليمية على الساحة العالمية. كما يعبر عن التفاني والرؤية الاستراتيجية التي يتمتع بها المهندس علي السويدي، والذي أسهم طوال مسيرته في الارتقاء بممارسات إدارة المرافق وتطوير معاييرها على المستويين المحلي والدولي.وتأتي هذه الخطوة لتعزز دور جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق (ميفما)، التي تعد من أبرز المنظمات الإقليمية المعنية بتطوير قطاع إدارة المرافق في الشرق الأوسط، وتوفير منصات معرفية متقدمة وبرامج تدريبية تساهم في رفع كفاءة العاملين، ودعم أفضل الممارسات المستدامة والابتكارية في المنطقة.يعتبر المهندس علي السويدي من أبرز الشخصيات المؤثرة في قطاع إدارة المرافق، حيث يتمتع بخبرة طويلة ورؤية طموحة جعلته أحد رواد هذا القطاع في منطقة الشرق الأوسط. وخلال مسيرته المهنية، قاد العديد من المبادرات التي عززت من كفاءة قطاع إدارة المرافق، من خلال اعتماد حلول مبتكرة ومستدامة تلبي أعلى المعايير العالمية.إن تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة الجمعية العالمية لإدارة المرافق (Global FM) يأتي تتويجًا لمسيرة حافلة بالإنجازات، ويعد خطوة متقدمة تُعزز من دور منطقة الشرق الأوسط في قيادة التطورات العالمية في إدارة المرافق.وفي هذه المناسبة، صرح المهندس علي السويدي قائلاً:"إنه لشرف كبير أن أتولى رئاسة مجلس إدارة الجمعية العالمية لإدارة المرافق (Global FM) هذه المسؤولية تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات وتطوير الممارسات المستدامة في قطاع إدارة المرافق، بما يساهم في تحسين جودة الحياة ورفع كفاءة بيئات العمل حول العالم. سنعمل مع جميع الأطراف المعنية لضمان تحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة لهذا القطاع الحيوي."وتؤكد جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق (ميفما) التزامها المستمر بدعم الكفاءات القيادية في المنطقة، وتعزيز الشراكات الدولية من أجل تطوير قطاع إدارة المرافق وفقًا لأفضل المعايير العالمية.إن هذا الإنجاز الكبير يعد مصدر فخر واعتزاز لمنطقة الشرق الأوسط، ويعكس قدرة المنطقة على إنتاج كفاءات قيادية قادرة على تحقيق الريادة وتطبيق أفضل الممارسات المبتكرة عالميًا.

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