الخطوط الجوية التركية تقدم مجموعة أدوات وسائل الراحة تحمل اسم سلسلة اليونسكو تركيا "UNESCO Türkiye Series"

(MENAFN
- Ogilvy) أطلقت الخطوط الجوية التركية، التي تسير رحلات إلى وجهات دولية أكثر من أي شركة طيران أخرى في العالم، مجموعة أدوات وسائل الراحة الجديدة، التي تحمل اسم "سلسلة اليونسكو تركيا "UNESCO Türkiye Series" ، والمستوحاة من ستة مواقع فريدة مدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو في تركيا، وهي: نمرود، غوبكلي تبه، كابادوكيا، أفسس، آني، وتروي (الأناضول) ، إلى جانب أربعة تصاميم مختلفة من فن الإيبرو ( الرسم بالرخام التركي) وثلاثة تصاميم تقليدية من السجاد. ستُقَدَم هذه المجموعات الجديدة للمسافرين على متن درجة رجال الأعمال في الرحلات التي تتراوح مدتها بين خمس إلى ثماني ساعات، بينما سيتم تقديم إصدارات مختلفة منها في منتصف يناير على متن الدرجة السياحية خلال الرحلات التي تتجاوز مدتها ثماني ساعات.
تم إعداد هذه المجموعة الخاصة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمنظمة "اليونسكو" في تركيا ، وتسلط الضوء على رؤية الخطوط الجوية التركية التي تهدف إلى تقديم الراحة خلال السفر، إلى جانب عرض القيم التاريخية والثقافية لتركيا على الساحة الدولية. يتم تقديم كل مجموعة كتذكار سفر يُخلد في الذاكرة و يدمج ما بين آلاف السنين من تاريخ والإرث الفني مع عناصر التصميم المعاصرة.
تُعد كل مجموعة ترجمةً عصرية للفن التركي التقليدي، حيث تشمل كل مجموعة من أدوات وسائل الراحة كريم مرطب لليدين والجسم وبلسم للشفاه تم صياغتهم من قبل العلامة التجارية الفاخرة للعطور "إكس نيهيلو". بالإضافة إلى ذلك، فإن حوالي 80% من المواد المستخدمة في صناعة المستلزمات مثل الجوارب، وأقنعة العيون، وفرش الأسنان هي مواد معاد تدويرها وبدائل مستدامة مثل نشا الذرة القابل للتحلل الحيوي .
وفي تعليق له على المجموعة الجديدة، قال المدير التنفيذي للعمليات في الخطوط الجوية التركية أكيف كونار: "من خلال سلسلة اليونسكو تركيا "UNESCO Türkiye Series"، نحن لا نقدم لضيوفنا تجربة طيران لا تُنسى فحسب، بل نقوم أيضًا بعرض التراث الثقافي الغني لتركيا امام العالم. تواصل الخطوط الجوية التركية الحفاظ على ريادتها في قطاع الطيران العالمي من خلال اعتمادها نهجاً يركز على الاستدامة كما تعزيز رؤيتها في الحفاظ على القيم الثقافية. تُعد هذه المجموعة تجسيداً فعلياً لجهود الشركة المتفانية في عرض تاريخ وفن الأناضول القديم الذي يمتد لآلاف السنين أمام المسافرين بطريقة عصرية. نأمل أن يتمكن ضيوفنا من بناء رابط فريد مع تاريخ تركيا من خلال هذه الأدوات ."
تواصل الخطوط الجوية التركية من خلال "سلسلة اليونسكو تركيا" "UNESCO Türkiye Series" ، صياغة معايير جديدة تجمع بين السفر السلس وفن عرض التراث الثقافي. و بصفتها الناقل الوطني التركي، تلتزم الشركة بتقديم ثراء الثقافة التركية للمسافرين في جميع أنحاء العالم، بينما تواصل الحفاظ و تعزيز تراث تركيا فوق السحاب .
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