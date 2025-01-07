’إم جي موتور‘ تطرح طراز MG HS الجديد في الشرق الأوسط

(MENAFN
- Performance Communications) 7 يناير 2024 – أعلنت ’إم جي موتور‘ (MG Motor) عن إطلاق مركبتها الرياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV) متوسّطة الحجم الاستثنائية MG HS الجديدة، والتي تعيد تعريف مفاهيم الأناقة العصرية والأداء الفعّال والتقنيات المتطوّرة ضمن فئتها. ويرتكز الطراز الجديد على نجاح الجيل الأول من MG HS، الذي تم اختياره من قِبَل لجنة من الأخصّائيين بقطاع السيارات للفوز بلقب ’سيارة العام في الشرق الأوسط‘ لسنة 2020، وهو متوفر حاليا في مختلف أنحاء مجلس التعاون الخليجي، إضافة للعراق والأردن، بدءً من شهر ديسمبر الجاري. وتتميّز MG HS الجديدة بكونها تمنح هذه الفئة من المركبات رؤية جريئة جديدة لترتقي أكثر بمستويات النجاح الذي تحظى به على الصعيد الدولي.
تتمتّع MG HS الجديدة بقيمة استثنائية من الناحية المادية، حيث يبدأ سعرها من 21,600 دولار أمريكي (دون احتساب ضريبة القيمة المضافة). وبفضل تصميمها الرياضي وخصائصها المتطوّرة، تُعتبَر MG HS الجديدة مناسِبة تماماً للعملاء الشباب الذين يسعون وراء القيادة بشغف والسيطرة الكاملة خلال تنقّلاتهم ومغامَراتهم اليومية.
تم تصميم MG HS الجديدة للتفرُّد عن غيرها ضمن فئة مركبات الـSUV متوسّطة الحجم التي تشهد منافَسة قوية، بحيث توفر جمعاً مثالياً بين التصميم العصري والأداء الفعّال والتقنيات المتطوّرة. ومن شأن تصنيف السلامة من فئة الخمس نجوم ضمن ’ البرنامج الأوروبي لتقييم السيارات الجديدة‘ (Euro NCAP) أن يسلّط الضوء على التزام ’إم جي‘ القوي بالسلامة، مع توفير الأنظمة المتقدِّمة لمساعَدة السائق (ADAS) من المستوى 2 لمزيد من الراحة والحماية. وتم تعزيز السلامة بشكل أكبر من خلال الميزات مثل التحكّم الذكي بسرعة الملاحة، والفرملة التلقائية في الحالات الطارئة، والتحذير من الخروج عن المسار، والمساعَدة بالبقاء ضمن المسار، والتحذير من التصادم الأمامي، ونظام معلومات النقطة العمياء. وتحوي المركبة كاميرا عالية الوضوح (HD) بنطاق 360 درجة، وأجهزة استشعار أمامية وخلفية للركن، ولغاية ستة وسائد هوائية، مما يضمن توافر الحماية القصوى للركّاب.
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