مجموعة المسعود وديب إنترناشيونال توقعان اتفاقية تعاون استراتيجية لتطوير حلول النفط والغاز

(MENAFN
- mslgroup) وقّع قسم المشاريع والخدمات الهندسية في مجموعة المسعود اتفاقية وكالة حصرية مع شركة "ديب إنترناشيونال"، المزود الرائد لحلول وتقنيات ضغط ومعالجة الغاز. وتنص الاتفاقية على أن تكون "المسعود" الوكيل الحصري والوحيد لمنتجات "ديب إنترناشيونال"، ومشاريع التصميم والبناء والتشغيل والصيانة (DBOM) في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتتمتع "ديب إنترناشونال" بخبرة تزيد عن 25 عاماً في مجال تقديم حلول معيارية سريعة ومرنة لقطاع النفط والغاز في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. ويضمن نهجهم المبتكر، المدعوم بمجموعة من ضواغط الغاز بقوة تزيد عن 130,000 حصان، حلولاً آمنة وموثوقة ومعززة بأداء فائق لتلبية احتياجات السوق الديناميكية.
وقال هاني التنير، الرئيس التنفيذي للقطاع الصناعي بمجموعة المسعود: "يلتزم القطاع الصناعي في مجموعة المسعود بتقديم أفضل الحلول عبر قطاع الطاقة. ونأمل أن يساهم تعاوننا مع "ديب إنترناشيونال" في تعزيز كفاءتنا التشغيلية ودعم مسيرتنا نحو التحول المستدام في مجال الطاقة على مستوى المنطقة، بفضل ريادتها وخبرتها الواسعة في هذا القطاع."
من جانبه، قال كريس ماكميلان، نائب الرئيس في شركة ديب إنترناشيونال: "تعد الشراكة مع مجموعة المسعود بمثابة إنجاز محوري لشركة ديب إنترناشيونال. ويتماشى فهمهم لأسواق المنطقة والتزامهم بالتميز مع مهمتنا المتمثلة في توفير مرافق آمنة وموثوقة لمعالجة الغاز تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائنا."
ويأتي هذا التعاون في إطار رؤية المسعود لدفع عجلة الابتكار والاستدامة والتميز التشغيلي في قطاع الطاقة، ما يضمن تسريع عمليات الصيانة وتقليل وقت التوقف عن العمل وتوفير الأداء الأمثل للعملاء.
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