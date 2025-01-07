“بوشرون” يسطع في حفل جوائز جولدن جلوب 2025

MENAFN - Asdaf News) تألق كلّ من نيكول كيدمان، وكولمان دومينغو، وإيما دارسي، وكريستين ميليوتي بقطع راقية من إبداعات دار“بوشرون” خلال حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في الدورة الثانية والثمانين، والذي أُقيم في 5 يناير في لوس أنجلوس.

وتألقت إطلالة نيكول كيدمان بزوج من أقراط Lierre de Paris، مرصّع بحجرين من التانزانيت بوزن 29.87 قيراط لكلّ منهما، بالإضافة إلى الماس على قاعدة من الذهب الأبيض. كما وضعت خاتم Vendôme Liseré مرصّع بماسة بوزن 4.10 قيراط من قطع الزمرّد، والماس من قطع الباغيت والقطع المستدير، ومطعّم بطلاء المينا الأسود على الذهب الأبيض.

أما كولمان دومينغو فقد أضاف لمسة من التميّز على إطلالته مع زوج من أقراط Fuzzy, the Leopard Cat مرصّع بالماس وحجر من الزمرّد مع طبقة من طلاء المينا الأسود على الذهب الأبيض، بالإضافة إلى مشبك Quatre Black Edition المرصّع بالماس على الذهب الأبيض وطبقة من مادة PVD باللون الأسود، ومشبك Quatre Radiant Edition المرصّع بالماس على الذهب الأبيض، وبروش Plume المرصّع بماسة بقطع الوردة والماس الدائري، على الذهب الأبيض، بالإضافة إلى خاتم Banquise من مجموعة Carte Blanche Or Bleu High Jewelry، المرصّع بماسة بوزن 2.01 قيراط بقطع الإجاصة، ومزيّن بالرخام والماس على الذهب الأبيض، وخاتم Perspectives المزيّن بحجر بيريل أخضر بوزن 11.50 قيراط والمرصّع بالماس، على قاعدة من البلاتين وطلاء المينا الأسود.

وتألقت إيما دارسي بزوج أقراط Plume de Paon، المرصّعة بماسة من قَطع الوردة والماس الدائري، على الذهب الأبيض، مع خاتم Plume de Paon المرصّع بحجر توباز بوزن 34.47 قيراط والماس على الذهب الأبيض، بالإضافة إلى خاتم Vendôme Liseré المرصّع بحجر أكوامارين بوزن 21.39 قيراط وحجارة الماس، مع تطعيم باللاكر الأسود، وخاتم Quatre Radiant Edition المرصّع بالماس على الذهب الأبيض.

فيما اختارت كريستين ميليوتي أقراط Col Emeraudes من مجموعة Histoire de Style، Art Déco High Jewelry، والمرصّعة بالماس والزمرد، مع أحجار الكريستال الصخري والعقيق الأسود على الذهب الأبيض، وخاتم Lavallière Diamants من المجموعة ذاتها، مرصّع بالماس ومزيّن بالمينا الأسود، بالإضافة إلى خاتم Pierre Graphique من مجموعة Nature Triomphante، مرصّع بالماس، وماسة بوزن 2.19 قيراط، والعقيق الأسود على الذهب الأبيض.

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