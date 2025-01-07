“بوشرون” يسطع في حفل جوائز جولدن جلوب 2025

(MENAFN
- Asdaf News)
تألق كلّ من نيكول كيدمان، وكولمان دومينغو، وإيما دارسي، وكريستين ميليوتي بقطع راقية من إبداعات دار“بوشرون” خلال حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في الدورة الثانية والثمانين، والذي أُقيم في 5 يناير في لوس أنجلوس.
وتألقت إطلالة نيكول كيدمان بزوج من أقراط Lierre de Paris، مرصّع بحجرين من التانزانيت بوزن 29.87 قيراط لكلّ منهما، بالإضافة إلى الماس على قاعدة من الذهب الأبيض. كما وضعت خاتم Vendôme Liseré مرصّع بماسة بوزن 4.10 قيراط من قطع الزمرّد، والماس من قطع الباغيت والقطع المستدير، ومطعّم بطلاء المينا الأسود على الذهب الأبيض.
أما كولمان دومينغو فقد أضاف لمسة من التميّز على إطلالته مع زوج من أقراط Fuzzy, the Leopard Cat مرصّع بالماس وحجر من الزمرّد مع طبقة من طلاء المينا الأسود على الذهب الأبيض، بالإضافة إلى مشبك Quatre Black Edition المرصّع بالماس على الذهب الأبيض وطبقة من مادة PVD باللون الأسود، ومشبك Quatre Radiant Edition المرصّع بالماس على الذهب الأبيض، وبروش Plume المرصّع بماسة بقطع الوردة والماس الدائري، على الذهب الأبيض، بالإضافة إلى خاتم Banquise من مجموعة Carte Blanche Or Bleu High Jewelry، المرصّع بماسة بوزن 2.01 قيراط بقطع الإجاصة، ومزيّن بالرخام والماس على الذهب الأبيض، وخاتم Perspectives المزيّن بحجر بيريل أخضر بوزن 11.50 قيراط والمرصّع بالماس، على قاعدة من البلاتين وطلاء المينا الأسود.
وتألقت إيما دارسي بزوج أقراط Plume de Paon، المرصّعة بماسة من قَطع الوردة والماس الدائري، على الذهب الأبيض، مع خاتم Plume de Paon المرصّع بحجر توباز بوزن 34.47 قيراط والماس على الذهب الأبيض، بالإضافة إلى خاتم Vendôme Liseré المرصّع بحجر أكوامارين بوزن 21.39 قيراط وحجارة الماس، مع تطعيم باللاكر الأسود، وخاتم Quatre Radiant Edition المرصّع بالماس على الذهب الأبيض.
فيما اختارت كريستين ميليوتي أقراط Col Emeraudes من مجموعة Histoire de Style، Art Déco High Jewelry، والمرصّعة بالماس والزمرد، مع أحجار الكريستال الصخري والعقيق الأسود على الذهب الأبيض، وخاتم Lavallière Diamants من المجموعة ذاتها، مرصّع بالماس ومزيّن بالمينا الأسود، بالإضافة إلى خاتم Pierre Graphique من مجموعة Nature Triomphante، مرصّع بالماس، وماسة بوزن 2.19 قيراط، والعقيق الأسود على الذهب الأبيض.
الوسوم#إيما دارسي #جولدن جلوب #دار "بوشرون" #كريستين ميليوتي #كولمان دومينغو #نيكول كيدمان
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