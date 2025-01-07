5 إصابات بالضرب في اعتداءات قوات الاحتلال في طمون

(MENAFN
- Palestine News Network
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طوباس/PNN-
أصيب خمسة مواطنين، اليوم الثلاثاء، في اعتداءات بالضرب من قبل جنود الاحتلال في بلدة طمون جنوب طوباس.
وأفادت مصادر طبية، بأن طواقم الهلال الأحمر تعاملت مع خمس حالات اعتداء بالضرب المبرح من قبل جيش الاحتلال في طمون، نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وتشهد البلدة منذ ساعات اقتحاما واسعا تخلله قصف من الطيران المسير، واستشهاد مواطنين، وتدمير البنية التحتية، ومداهمة وتخريب منازل والاعتداء على قاطنيها.
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