5 إصابات بالضرب في اعتداءات قوات الاحتلال في طمون

MENAFN - Palestine News ) طوباس/PNN-أصيب خمسة مواطنين، اليوم الثلاثاء، في اعتداءات بالضرب من قبل جنود الاحتلال في بلدة طمون جنوب طوباس.

وأفادت مصادر طبية، بأن طواقم الهلال الأحمر تعاملت مع خمس حالات اعتداء بالضرب المبرح من قبل جيش الاحتلال في طمون، نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتشهد البلدة منذ ساعات اقتحاما واسعا تخلله من الطيران المسير، واستشهاد مواطنين، وتدمير البنية التحتية، ومداهمة وتخريب منازل والاعتداء على قاطنيها.



