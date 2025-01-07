وايل كورنيل للطب - قطر تنظم ندوة لمواجهة انتشار السمنة

(MENAFN
- Weill Cornell Medicine - Qatar) الدوحة – 6 يناير 2025: تنظم وايل كورنيل للطب – قطر ندوة بعنوان "التصدي للسمنة: نُهج متعددة التخصصات من أجل رعاية شاملة"، وذلك في 25 يناير الحالي في فندق هيلتون الدوحة.
ويتولى قسم التعليم الطبي المستمر في وايل كورنيل للطب – قطر التنسيق لانعقاد هذه الندوة التي يديرها الدكتور طارق شقير الأستاذ المساعد للطب في الكلية واستشاري الغدد الصماء في المركز الوطني لعلاج السكري في مؤسسة حمد الطبية.
وستتضمن الندوة سلسلة من المحاضرات والجلسات التفاعلية، وتهدف إلى تمكين أصحاب المهن الصحية من إدراك المفاهيم الخاطئة المتعلقة بإدارة السمنة، ووصف إستراتيجيات قائمة على الأدلة ومحدّثة لإدارة السمنة، بدءاً من تدخلات أنماط الحياة ووصولاً إلى العلاجات المتقدمة، وصوغ خطة علاجية فردية تتمحور حول مريض معيّن لإدارة حالته قبل بدء عملية فقدان الوزن وفي أثنائها وبعد انتهائها.
وهذه الندوة موجّهة إلى الأطباء والممرضين والصيادلة والعاملين في المهن الطبية المسانِدة وطلاب الطب والباحثين، وستنعقد بالتعاون مع خبراء من مؤسسات محلية وإقليمية ودولية، من بينها مؤسسة حمد الطبية ومستشفى الأمان وجامعة قطر وفي ميدكير وكليفلند كلينك، ولانجون نيويورك ووايل كورنيل للطب نيويورك، ويمكن التسجيل فيها عبر هذا الرابط:
هذه الندوة معتمدة من قبل قسم الاعتماد بإدارة التخصصات الصحية التابعة لوزارة الصحة العامة القطرية، ومن مجلس اعتماد التعليم الطبي المستمر بالولايات المتحدة.
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