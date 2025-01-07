أستون مارتن أرامكو فورمولا 1® تكشف عن بيبرستون كشريك تجاري رسمي

(MENAFN
- Your Mind media
) ٦ يناير ٢٠٢٥
أستون مارتن أرامكو تعلن عن شراكة طويلة الأمد مع بيبرستون-
بيبرستون، الرائدة عالمياً في التداول عبر الإنترنت، تنضم كشريك عالمي لتداول العملات الأجنبية والشراكات-
سيتم عرض شعار بيبرستون لأول مرة على سيارة AMR25 عند الكشف عنها قبل موسم 2025
تعد بيبرستون، الرائدة عالمياً في التداول عبر الإنترنت والمعروفة بإلتزامها بتقديم خدمات متميزة للعملاء، شريكاً يتقاسم القيم المتوافقة مع فريق أستون مارتن أرامكو فورمولا 1®. كلا المنظمتين متحدتان بمعتقد أساسي في التحسين المستمر – السعي المستمر للتطور، وكسر الحواجز، والأداء على أعلى مستوى في مجالاتهما.
مع النمو الكبير في الأسواق المالية العالمية وفورمولا 1، تبرز هذه الشراكة لتسلط الضوء على الطموح المشترك في أن نكون أفضل كل يوم. بالنسبة لبيبرستون، فهذا يعني تمكين المتداولين في 160 دولة باستخدام منصات قوية، أدوات متطورة، وخدمة عملاء استثنائية. أما بالنسبة لأستون مارتن أرامكو، فهي تسعى للتنافس في قمة رياضة المحركات بعزيمة لا تلين وابتكار مستمر.
سيتم عرض شعار بيبرستون على السيارة AMR25 عند إطلاقها قبل موسم 2025 من فورمولا 1.
قال جيفرسون سلاك، المدير العام التجاري لفريق أستون مارتن أرامكو فورمولا 1®: "نحن متحمسون للترحيب ببيبرستون في أستون مارتن أرامكو وفي عالم رياضة المحركات. تعكس هذه الشراكة التزامنا المشترك بدفع الحدود وإعادة تعريف التميز، ونحن نتطلع إلى التعاون مع بيبرستون لإنشاء فرص لا مثيل لها ودفع التأثير في الأسواق العالمية الرئيسية. نعتقد أنه مع بيبرستون، نحن في وضع جيد لتعزيز خدماتهم الاستثنائية لجمهور عالمي في فئة مثيرة."
وقال تاماس سابو، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيبرستون: "تتمتع بيبرستون وأستون مارتن أرامكو بالأداء العالي في بيئات مدفوعة بالدقة حيث الثقة، والتميز، والابتكار المستمر في صميم كل ما نقوم به. نحن متحمسون للعمل معاً لبناء شراكة فائزة تقود النجاح على الحلبة وخارجها، ولا نطيق الانتظار للاحتفال بذلك في جائزة أستراليا الكبرى في ملبورن، أول سباق للموسم وسباقنا المحلي.
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