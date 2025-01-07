سونغ وون تُبرم شراكة استراتيجية مع ألتيك إنترناشونال لتوفير منتجات PVC عالية الجودة في الشرق الأوسط

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- Orient Planet Group) الإثنين 6 يناير، 2025 – أعلنت شركة «سونغ وون إندستريال» المحدودة (Songwon Industrial) عن توقيع اتفاقية استراتيجية بين وحدة أعمالها المتخصصة في منتجات البولي فينيل كلوريد (PVC) وشركة «ألتيك إنترناشونال» (Altek International FZE). تهدف الشراكة التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يناير 2025 إلى تلبية الطلب المتزايد في منطقة الشرق الأوسط على منتجات PVC المستدامة والمبتكرة بما يسهم بشكل كبير في تعزيز حضور سونغ وون وترسيخ مكانتها في أسواق المنطقة.
وتُعدّ ألتيك شركة رائدة في مجال توزيع المواد الكيميائية حيث توفر مواد خام عالية الجودة لقطاعات متنوعة تشمل البتروكيماويات والمطاط، والبلاستيك، والنفط والغاز وغيرها. وبفضل خبرتها الطويلة وشبكتها الممتدة عبر دول مجلس التعاون الخليجي، تُعتبر ألتيك شريكًا مثاليًا لتوزيع مثبتات PVC عالية الجودة التي تنتجها سونغ وون.
وقال بوزيد حمشريف، رئيس وحدة أعمال PVC لدى سونغ وون: "يشهد سوق PVC في الشرق الأوسط نموًا قياسيًا مدفوعًا بالمشاريع الإنشائية الكبرى، والتوسع العمراني المتسارع، والطلب المتزايد في قطاعات حيوية مثل البناء، والتغليف، والكهرباء بما يرسّخ مكانة المنطقة كلاعب رئيسي في السوق العالمي لتوفير حلول PVC موثوقة وعالية الجودة. ونتطلع من خلال شراكتنا مع شركة ألتيك التي تتميز بسجلها الحافل وشبكتها الواسعة إلى توسيع حضور سونغ وون كمزوّد رائد لمنتجات PVC في الشرق الأوسط".
من جانبه، قال محيي الدين أحمد، رئيس الأعمال في شركة ألتيك إنترناشونال: "تتمتع شركة «سونغ وون» بمكانة بارزة في قطاع الكيماويات المتخصصة بفضل التزامها بتقديم منتجات عالية الجودة مما يجعلها شريكًا مثاليًا يلبّي تطلعات واحتياجات عملائنا المتنوعة. ونحن متحمسون لاستثمار خبرتنا العريقة وشبكتنا الإقليمية الواسعة لدعم وتعزيز انتشار منتجات PVC التي تقدمها سونغ وون وتلبية الطلب المتزايد على هذه المنتجات في أسواق الشرق الأوسط ".
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