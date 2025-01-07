الاحتلال يواصل عدوانه على بلدة طمون ومخيم الفارعة جنوب طوباس

MENAFN - Palestine News ) طوباس /PNN-تواصل قوات الاحتلال عدوانها واقتحامها لبلدة طمون ومخيم الفارعة منذ ساعات منتصف الليلة.

وأسفر عدوان الاحتلال المتواصل في بلدة طمون عن استشهاد الشاب سليمان مصطفى قطيشات (18 عاما) جراء عملية نفذها الاحتلال من طائرة مسيرة داخل البلدة، كما أصيب مواطنان جراء اعتداء جنود الاحتلال عليهما بالضرب خلال الاقتحام المتواصل للبلدة، وفقا للهلال الأحمر.

وعملت قوات الاحتلال على مداهمة العديد من منازل المواطنين داخل البلدة وأحدثت تخريبا في محتوياتها، بالإضافة إلى الحاق الاحتلال أضرارا في الشوارع والبنية التحتية والمتاجر في البلدة.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت البلدة منتصف الليلة، حيث تسللت وحدات إسرائيلية خاصة إلى داخلها، ثم تبعتها تعزيزات عسكرية من حاجز بوابة عاطوف شرقي البلدة.

وفي مخيم الفارعة نفذت آليات الاحتلال أعمال تدمير كبيرة في البنية التحتية والممتلكات والشوارع داخل المخيم وفي الشارع الرئيس المؤدي إليه، وما زالت أعمال التدمير مستمرة.

ولا زالت قوات الاحتلال تنتشر في أرجاء المخيم مع انتشار القناصة في عدة أماكن منه.

كما عملت قوات الاحتلال على إغلاق الشارع الرئيس بين مخيم الفارعة ومدينة طوباس بالسواتر الترابية.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مخيم الفارعة قبيل منتصف الليلة، حيث بدأ الاقتحام بعملية إنزال لجنود مشاة من طائرة مروحية على الأطراف الشمالية للمخيم.

وتزامنا مع ذلك دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية من حاجز الحمرا برفقة جرافة مجنزرة (D9) باتجاه المخيم، حيث تمركزت لفترة من الزمن على الشارع الرئيس المؤدي إلى المخيم من الجهة الجنوبية، وأحدثت أضرارا فيه قبل الدخول إلى المخيم واقتحامه.

ويتزامن اقتحام بلدة طمون ومخيم الفارعة مع تحليق مكثف ومنخفض لطائرات الاستطلاع المسيرة في عموم أجواء محافظة طوباس.