شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية

MENAFN - Palestine News ) محافظات/PNN- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجراليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في عدة مناطق من الضفة الغربية.



وفي محافظتي رام الله والبيرة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، مدينتي رام الله والبيرة وعدة قرى وبلدات ومخيمات بالمحافظة،



ونفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة، واعتقلت ثلاثة مواطنين بينهم طالبة جامعية.

وطالت عمليات الدهم، بحسب ما أفادت به مصادر أمنية ومحلية، جبل الطويل، وسطح مرحبا، والمنطقة الصناعية البيرة، وحي المصيون، ورام الله التحتا، والطيرة.

كما طالت عمليات الدهم والاقتحام الإسرائيلية، بلدة ⁠بيتونيا غرب رام الله، ومخيمي الجلزون والأمعري، وقريتي

دير قديس وبرقا.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطالبة في جامعة بيرزيت ربى فراس، بعد مداهمة منزل ذويها في قرية دير قديس، غرب رام الله.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية برقا شرق المحافظة، واعتقلت الشابين محمد فارس نوابيت، وهارون حجازي معطان، وحققت مع آخرين ميدانيا.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال

شابين من مدينة نابلس.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية بأن قوة من جيش الاحتلال معززة بالجيبات والآليات اقتحمت أحياء عدة من المدينة فجر اليوم، وداهمت منزلين في حيايمان الكهرباء غرب المدينة، وقامت بتفتيشهما وعاثت بهما خرابا قبل أن تعتقل الشابين وجدي القدومي، وسعيد القطب.

وفي محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي،

خمسة مواطنين من بلدة عزون شرق قلقيلية.

وأكدت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة من مدخلها الشمالي الرئيسي، واعتقلت كلا من: سعيد رضوان ونجليه "أنصار وتامر"، وجمال عدوان، واحمد شبيطة، عقب دهم وتفتيش منازلهم.

وفي السياق اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية وانتشرت في عدة أحياء، منها: "ياسين، والمرج، وصوفين"، كما وفتشت بناية "النجمة"، السكنية، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما واقتحمت قوات الاحتلال قرية كفر لاقف شرق قلقيلية، وداهمت عدة منازل وفتشتها، واغلقت المدخل الرئيسي للقرية بالبوابة الحديدية، ما أعاق حركة تنقل المواطنين.

وفي محافظة سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، شابين من مدينة سلفيت.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة بعدة آليات عسكرية وداهمت منازل المواطنين واعتقلت الأسير المحرر فراس قدري، والمواطن عماد قبلاوي الحواري.



