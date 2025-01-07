شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية

(MENAFN
- Palestine News Network
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محافظات/PNN- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجراليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في عدة مناطق من الضفة الغربية.
وفي محافظتي رام الله والبيرة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، مدينتي رام الله والبيرة وعدة قرى وبلدات ومخيمات بالمحافظة،
ونفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة، واعتقلت ثلاثة مواطنين بينهم طالبة جامعية.
وطالت عمليات الدهم، بحسب ما أفادت به مصادر أمنية ومحلية، جبل الطويل، وسطح مرحبا، والمنطقة الصناعية البيرة، وحي المصيون، ورام الله التحتا، والطيرة.
كما طالت عمليات الدهم والاقتحام الإسرائيلية، بلدة بيتونيا غرب رام الله، ومخيمي الجلزون والأمعري، وقريتي
دير قديس وبرقا.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطالبة في جامعة بيرزيت ربى فراس، بعد مداهمة منزل ذويها في قرية دير قديس، غرب رام الله.
وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية برقا شرق المحافظة، واعتقلت الشابين محمد فارس نوابيت، وهارون حجازي معطان، وحققت مع آخرين ميدانيا.
وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال
شابين من مدينة نابلس.
وأفادت مصادر أمنية ومحلية بأن قوة من جيش الاحتلال معززة بالجيبات والآليات اقتحمت أحياء عدة من المدينة فجر اليوم، وداهمت منزلين في حيايمان الكهرباء غرب المدينة، وقامت بتفتيشهما وعاثت بهما خرابا قبل أن تعتقل الشابين وجدي القدومي، وسعيد القطب.
وفي محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي،
خمسة مواطنين من بلدة عزون شرق قلقيلية.
وأكدت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة من مدخلها الشمالي الرئيسي، واعتقلت كلا من: سعيد رضوان ونجليه "أنصار وتامر"، وجمال عدوان، واحمد شبيطة، عقب دهم وتفتيش منازلهم.
وفي السياق اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية وانتشرت في عدة أحياء، منها: "ياسين، والمرج، وصوفين"، كما وفتشت بناية "النجمة"، السكنية، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
كما واقتحمت قوات الاحتلال قرية كفر لاقف شرق قلقيلية، وداهمت عدة منازل وفتشتها، واغلقت المدخل الرئيسي للقرية بالبوابة الحديدية، ما أعاق حركة تنقل المواطنين.
وفي محافظة سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، شابين من مدينة سلفيت.
وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة بعدة آليات عسكرية وداهمت منازل المواطنين واعتقلت الأسير المحرر فراس قدري، والمواطن عماد قبلاوي الحواري.
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