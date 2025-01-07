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الطقس: انخفاض على درجات الحرارة

1/7/2025 3:11:10 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN-
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، باردا إلى شديد البرودة وغائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وشديد البرودة، والرياح شمالية شرقية الى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاربعاء: يكون الجو باردا إلى شديد البرودة وغائماً جزئياً الى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الخميس: يكون الجو باردا وغائماً جزئياً الى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
الجمعة: يكون الجو باردا وغائماً جزئياً الى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وفي ساعات المساء والليل يتوقع سقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق الرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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