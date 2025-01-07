شهيد ثانٍ في طمون والاحتلال يختطف جثمانه

MENAFN - Palestine News ) طوباس/PNN- استشهد شاب، اليوم الثلاثاء، في بلدة طمون جنوب طوباس، جراء استهداف مسيرة تابعة للاحتلال مجموعة من الشبان في البلدة.

وأفادت مصادر أمنية، بأن شاباً (لم تعرف هويته) استشهد جراء استهداف مسيرة مجموعة من الشبان، حيث اختطف الاحتلال جثمانه، ليرتفع عدد الشهداء في البلدة إلى اثنين.

وفي وقت سابق فجر اليوم، أعلنت مصادر طبية استشهاد الشاب سليمان مصطفى قطيشات (18 عاما) جراء الاستهداف من الطيران المسير لمجموعة من الشبان في طمون، إلى المستشفى التركي الحكومي في طوباس، بانتظار تشييع جثمانه.

ويواصل الاحتلال عدوانه العسكري على مخيم الفارعة وبلدة طمون جنوب طوباس، منذ منتصف الليلة الماضية.