شهيد ثانٍ في طمون والاحتلال يختطف جثمانه

(MENAFN
- Palestine News Network
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طوباس/PNN- استشهد شاب، اليوم الثلاثاء، في بلدة طمون جنوب طوباس، جراء استهداف مسيرة تابعة للاحتلال مجموعة من الشبان في البلدة.
وأفادت مصادر أمنية، بأن شاباً (لم تعرف هويته) استشهد جراء استهداف مسيرة مجموعة من الشبان، حيث اختطف الاحتلال جثمانه، ليرتفع عدد الشهداء في البلدة إلى اثنين.
وفي وقت سابق فجر اليوم، أعلنت مصادر طبية استشهاد الشاب سليمان مصطفى قطيشات (18 عاما) جراء الاستهداف من الطيران المسير لمجموعة من الشبان في طمون، نقل إلى المستشفى التركي الحكومي في طوباس، بانتظار تشييع جثمانه.
ويواصل الاحتلال عدوانه العسكري على مخيم الفارعة وبلدة طمون جنوب طوباس، منذ منتصف الليلة الماضية.
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