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رئيس وزراء ياقوتيا يزور مجلس التنمية الاقتصادية

1/7/2025 3:05:49 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قام كيريل بجوف، رئيس وزراء جمهورية ياقوتيا الروسية، يرافقه وفد رفيع المستوى، بزيارة مقر مجلس التنمية الاقتصادية بحضورنور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، وعبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، إضافة إلى مسؤولين رفيعي المستوى من المجلس المعني بترويج الاستثمار إلى مملكة البحرين.
وخلال الاجتماع، أكدت الوزيرة نور بنت علي الخليف التزام مملكة البحرين بتعزيز الشراكات الدولية، مسلطة الضوء على المزايا التنافسية للمملكة وموقعها الاستراتيجي في قلب الخليج العربي.

كما شددت على التزام مجلس التنمية الاقتصادية بجذب الاستثمارات وترسيخ مكانة المملكة كبوابة ديناميكية للمستثمرين العالميين الراغبين في استكشاف الفرص الإقليمية.

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