رئيس وزراء ياقوتيا يزور مجلس التنمية الاقتصادية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) قام كيريل بجوف، رئيس وزراء جمهورية ياقوتيا الروسية، يرافقه وفد رفيع المستوى، بزيارة مقر مجلس التنمية الاقتصادية بحضورنور بنت علي الخليف، وزيرة
التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، وعبد الله بن عادل فخرو، وزير
الصناعة والتجارة، إضافة إلى مسؤولين رفيعي المستوى من المجلس المعني بترويج الاستثمار إلى مملكة البحرين.
وخلال الاجتماع، أكدت الوزيرة نور بنت علي الخليف التزام مملكة البحرين بتعزيز الشراكات الدولية، مسلطة الضوء على المزايا التنافسية للمملكة وموقعها الاستراتيجي في قلب الخليج العربي.
كما شددت على التزام مجلس التنمية الاقتصادية بجذب الاستثمارات وترسيخ مكانة المملكة كبوابة ديناميكية للمستثمرين العالميين الراغبين في استكشاف الفرص الإقليمية.
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