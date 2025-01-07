(MENAFN
) رفعت شركتا "يو.إس ستيل" و"نيبون ستيل" دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية، زاعمتين أن الرئيس جو بايدن منع بشكل غير قانوني عرض الاستحواذ الذي قدمته "نيبون ستيل" بقيمة 14.9 مليار دولار لشراء "يو.إس ستيل". وتدعي الشركتان أن الرفض استند إلى مراجعة "وهمية" تتعلق بالأمن القومي، وطالبتا محكمة استئناف فدرالية بإلغاء قرار بايدن. وتسعيان للحصول على فرصة لإجراء مراجعة جديدة للأمن القومي بعيدًا عن ما وصفوه بالتدخل السياسي، لتحديد مصير الصفقة.
تتهم الدعوى الرئيس بايدن بتجاوز سلطاته من خلال تقويض توصية لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CFIUS)، وهي الجهة المسؤولة عن تقييم الاستثمارات الأجنبية لمخاطر الأمن القومي. وبحسب الشركتين، فإن تصرفات بايدن انتهكت حقهما في الحصول على مراجعة عادلة ومحايدة. وتعتقد الشركتان أن الرفض كان مدفوعًا بأسباب سياسية، حيث جاء خلال فترة مشحونة سياسيًا قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
أثارت عملية الاستحواذ المقترحة جدلاً سياسيًا كبيرًا، لا سيما في ولاية بنسلفانيا، التي تعد ولاية متأرجحة وتستضيف المقر الرئيسي لشركة "يو.إس ستيل". وقد أعرب كل من الرئيس بايدن والرئيس المنتخب الجمهوري دونالد ترامب عن معارضتهما للصفقة، متعهدين بالإبقاء على "يو.إس ستيل" تحت الملكية الأمريكية. وأصبحت القضية نقطة محورية في جهودهما لجذب الناخبين في بنسلفانيا، مما زاد من تسييس الصفقة.
كما عارض رئيس اتحاد عمال الصلب ديفيد ماكول الصفقة، معربًا عن مخاوفه بشأن الملكية الأجنبية. وعلى الرغم من أن "نيبون ستيل" عرضت نقل مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة إلى مدينة بيتسبرغ وتعهدت بالالتزام بجميع الاتفاقيات الحالية مع الاتحاد، فإن بايدن وترامب ما زالا مصرين على موقفهما الرافض. وتزعم الشركتان أن بايدن رفض الصفقة كخطوة محسوبة لكسب تأييد قيادة اتحاد عمال الصلب في بنسلفانيا ضمن حملته لإعادة انتخابه.
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