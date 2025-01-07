(MENAFN
) سافر رئيس جهاز الموساد ديفيد بارنيا إلى قطر لدفع الاتفاق الجزئي مع حماس، بينما يعمل رئيس الشاباك رونين بار واللواء نيتسان ألّون من الجيش الإسرائيلي بلا كلل منذ أكثر من عام لمحاولة إنقاذ الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس, ومع ذلك، لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانوا سينجحون في تحرير أي من الأسرى في إطار اتفاق إنساني, كل شخص يتم إنقاذه يمثل عالماً من الراحة لعائلاتهم وأحبائهم, ومع ذلك، هناك شكوك متزايدة بشأن شرعية ونوايا المفاوضات الحالية, يزعم البعض أن الحكومة الإسرائيلية، بدلاً من كونها القوة التي تدفع لإطلاق سراح الأسرى، هي في الواقع المسؤولة عن عرقلة حريتهم, ويؤكد النقاد أن المناورات الإسرائيلية في مايو ويونيو 2024 أدت إلى إفساد حماس للاتفاقات المحتملة، ويزعمون أن نهج الحكومة يهدف فقط إلى الحفاظ على سلطتها بدلاً من تحقيق نتائج ذات مغزى.
كما إن طريقة الحكومة الحالية في التعامل مع المفاوضات واستمرار القتال حتى بعد التوصل إلى اتفاق يثير تساؤلات, بينما لم تتمكن إسرائيل بعد من تأمين اتفاق لإطلاق سراح جميع الرهائن، فهي بالفعل تستعد لإنهاء عملياتها في شمال قطاع غزة، ورفح، وغيرها من المناطق, ويشكك النقاد في منطق استمرار القتال بينما تدعي الحكومة أيضًا أنها تفاوض لإطلاق سراح الأسرى, ويقترحون أن أفعال الحكومة تتعلق بالبقاء السياسي أكثر من كونها تهدف إلى إنقاذ المختطفين, وفي جوهر القضية هو الاعتقاد بأن استراتيجية الحكومة في غزة تفتقر إلى أي هدف عسكري أو استراتيجي, قد تسفر المفاوضات المستمرة عن عودة بعض الأسرى، ولكن النهج العام يبدو أنه يقود البلاد إلى صراع طويل وغير ضروري دون حل واضح, ولا يزال مصير العديد من الأسرى غير مؤكد، ويحذر النقاد من أن الحكومة ليست ملتزمة حقًا بإطلاق سراحهم.
MENAFN07012025000045015687ID1109061976
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.