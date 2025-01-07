رئيس وزراء كندا جاستن ترودو يعلن في خطاب مباشر عن عزمه الاستقالة من رئاسة الحزب الليبرالي الحاكم

(MENAFN
) أعلن رئيس وزراء كندا جاستن ترودو في خطاب مباشر يوم الاثنين الموافق 6يناير,عن عزمه الاستقالة من رئاسة الحزب الليبرالي الحاكم, ومع ذلك، أوضح أنه سيظل في منصبه حتى يتم اختيار خليفة له, وتشير تقارير من غلوب آند مايل إلى أن استقالة ترودو قد تصبح رسمية هذا الأسبوع، في ظل تزايد المعارضة الداخلية داخل حزبه.
كما نقلت الصحيفة عن ثلاثة مصادر قريبة من الحزب قولهم إنه من المحتمل أن يعلن ترودو استقالته في وقت مبكر من يوم الاثنين، وهو ما فعله بالفعل.
وترودو، الذي تولى منصبه في 2015 وقاد الليبراليين للفوز في انتخابات
2019 و2021، يواجه الآن تحديًا كبيرًا, حيث أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أنه يتخلف عن منافسه الرئيسي، المحافظ بيير بويليفر، بفارق 20 نقطة.
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