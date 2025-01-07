مستقبل سوريا يبقى غير واضحا

(MENAFN
) في أعقاب سقوط بشار الأسد، يبقى مستقبل سوريا غير واضح، حيث تتنافس القوى الأجنبية على السيطرة, يظهر المشهد السوري الممزق، حيث سيطرت تركيا وحلفاؤها على الشمال، والقوات الكردية تسيطر على الشرق، والقوات الأمريكية في الجنوب، والقوات الإسرائيلية تواصل عملياتها من الغرب, وقد أثار هذا الوضع تساؤلاً: ماذا سيحدث في سوريا؟ تحت سيطرة هيئة تحرير الشام (آيتش تي سي) التابعة للقاعدة، يبدو أن سوريا مهيأة إما للخضوع كما في الضفة الغربية أو للانهيار كما في غزة, ومؤخراً، ظهرت العديد من المقالات حول مستقبل سوريا، خاصة بعد انهيار نظام الأسد السريع, وقد سيطرت هيئة تحرير الشام، المنظمة المحلية التابعة للقاعدة التي غيّرت اسمها، على أجزاء كبيرة من البلاد، لكن نجاحها قوبل بالمفاجأة, رغم أن الهيئة مصنفة كمنظمة إرهابية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومعظم أوروبا، إلا أن الغرب أظهر استعداده غير المعتاد لإعادة تأهيل الهيئة وقائدها، أبو محمد الجولاني, كان الجولاني في السابق شخصية رئيسية في تنظيم القاعدة و"الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش)، لكنه الآن يسعى لتقديم نفسه كزعيم لسوريا، ويحظى بدعم دبلوماسي غير متوقع من واشنطن.
كما تدرس الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رفع تصنيف الهيئة كمنظمة إرهابية، وهو تحول استثنائي في السياسة, وهذا يتناقض مع شخصيات مثل نيلسون مانديلا، الذي تم رفعه من قائمة الإرهاب الأمريكية في 2008، أي بعد 18 عاماً من إطلاق سراحه من السجن, وسائل الإعلام الغربية تحاول أيضاً إعادة تقديم الجولاني على أنه رجل دولة، حيث يستخدمون اسمه الحقيقي، أحمد الشعار، بدلاً من اسمه الحركي, وفي الوقت الذي يسعى فيه الغرب لإعادة تأهيل هيئة تحرير الشام، يبقى الوضع في سوريا قاتماً, مع سعي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسرائيل وتركيا وبعض الدول العربية للحصول على نصيب من سوريا الممزقة، يبدو أن مستقبل سوريا كدولة فاشلة أمر لا مفر منه, وقد دمرت الغارات الجوية الإسرائيلية البنية التحتية العسكرية في سوريا، وكانت الهجمات الأخيرة قد استهدفت مواقع مهمة داعمة لروسيا، بما في ذلك ميناء طرطوس الاستراتيجي.
وبينما كانت إسرائيل تبرر في السابق ضرباتها في سوريا بأنها ضرورية لمنع تدفق الأسلحة إلى حزب الله، يبدو أن أهدافها الحالية تتمثل في تحييد الجيش السوري بالكامل، لضمان عدم قدرته على تحدي المصالح الإسرائيلية, في الوقت نفسه، تسيطر الولايات المتحدة على مناطق إنتاج النفط في سوريا وتستمر في فرض عقوبات شديدة، مما يزيد من تدهور اقتصاد البلاد, يشير الضغط المستمر من الضربات العسكرية والعقوبات الاقتصادية إلى أن أمل سوريا في الحفاظ على أي شكل من أشكال السيادة يتلاشى بسرعة، مما يترك البلاد عرضة للتلاعب والسيطرة الأجنبية.
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