الأمين العام لحزب الله يحذر من أن الحزب يمارس ضبط النفس لكن صبره قد لا يستمر

(MENAFN
) حذر الأمين العام لحزب الله، نجيب قاسم، يوم السبت الموافق 4يناير، من أن الحزب يمارس ضبط النفس، لكن صبره قد لا يستمر طوال مدة الهدنة التي تبلغ 60 يومًا, جاءت تصريحاته بعد تهديد وزير
الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، الذي ذكر أنه من أجل أن يظل الاتفاق قائمًا، يجب على حزب الله الانسحاب الكامل إلى شمال نهر الليطاني، ونزع سلاحه، وإزالة بنيته التحتية بالتعاون مع الجيش اللبناني, وأكد كاتس أنه إذا لم يحدث ذلك، فسيتم إلغاء الاتفاق, في حين ظهرت تقارير تشير إلى نية إسرائيل البقاء في الأراضي اللبنانية بعد انتهاء فترة الهدنة، بينما يظل حزب الله ثابتًا في استعداده للدفاع عن الأرض اللبنانية, وتكمن القضية الأساسية في هذه المحادثات في "الخرق" الذي يتمسك كل طرف به لإثبات براءته، مما يهدد بتقويض الاتفاق, قدمت لبنان مؤخرًا قائمة من 800 حالة، والتي ترى أنها تشكل انتهاكات للاتفاق، بما في ذلك الهجمات الإسرائيلية على مواقع في قرى جنوب لبنان، ووجود إسرائيل المستمر في 60 قرية في جنوب لبنان، ومنع 160,000 شخص من العودة إلى منازلهم، وكذلك تدمير الأبراج التابعة للجيش اللبناني ومنشآت "يونيفيل".
ومن وجهة نظر إسرائيل، تُعتبر العمليات في لبنان جزءًا من مبدأ "الدفاع عن النفس"، حيث ترى أنها مبررة في تنفيذ عمليات عندما يظهر تهديد للأمن، خاصة إذا كان الجيش اللبناني غير قادر على التصدي لهذا التهديد, ومع ذلك، تؤكد المصادر اللبنانية أن الجيش اللبناني غير قادر على العمل في المناطق التي تتواجد فيها القوات الإسرائيلية، مما يعقد تنفيذ الاتفاق, وشرح مصدر عسكري إسرائيلي لصحيفة أمس، أن "قدرة الجيش اللبناني محدودة, فلم يقم بعد بتجنيد الآلاف من الجنود الذين يمكنهم استكمال انتشارهم في جنوب لبنان, لكننا في الأساس لا نرى أي رغبة جادة في تفكيك بنية حزب الله التحتية أو جمع أسلحته", وأضاف المصدر أنه في الوقت الراهن، لا يوجد قرار يحدد إلى أي مستوى يجب جمع الأسلحة أو تفكيك البنية التحتية, كما أن جنوب لبنان ولبنان بشكل عام يعدان مستودعًا كبيرًا للأسلحة، لا تقتصر على أسلحة حزب الله فقط، بل توجد أيضًا في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وبين المواطنين العاديين.
كما ان غياب الأهداف الدقيقة أو استخدام مصطلح "تدمير البنية التحتية" بشكل غامض يمنح إسرائيل مرونة كبيرة للاستمرار في عملياتها، على الأقل حتى تنتهي فترة الـ60 يومًا من الهدنة, ومع ذلك، قد يضعف هذا الحرية العملية من مصداقية الاتفاق من الجانب اللبناني, بينما يُظهر حزب الله ضبط النفس، يؤكد أنه يجب على الحكومة اللبنانية أن تطالب إسرائيل بالالتزام بشروط الاتفاق, وإذا فشلت الحكومة اللبنانية في فرض الاتفاق، قد يضطر حزب الله إلى اتخاذ إجراءات للدفاع عن الدولة، ليس لأهداف خارجية مثل الحرب في غزة أو خدمة لإيران، ولكن كعملية وطنية, ويؤكد حزب الله أن عجز لبنان عن مواجهة تهديدات إسرائيل يبرز الحاجة إلى الاحتفاظ بأسلحته، ويتحدى الدعوات لنزع سلاحه، محذرًا من أن ذلك قد يهدد أمن الدولة, يشدد الحزب على أن تعاون الحكومة اللبنانية مع شروط الولايات المتحدة وإسرائيل، كما أُشير في التصريحات الأخيرة، سيؤدي فقط إلى مزيد من تقويض سيادة لبنان.
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