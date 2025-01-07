القوات المرتبطة بالإدارة السورية الجديدة تتمكن من السيطرة على أجزاء واسعة من البلاد

(MENAFN
) بعد انهيار نظام بشار الأسد، تمكنت القوات المرتبطة بالإدارة السورية الجديدة، التي تشكلت من الفصائل المشاركة في عمليات التحرير، من السيطرة على أجزاء واسعة من البلاد، باستثناء المناطق الشمالية الشرقية التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة من القوات الأمريكية, وبعد سقوط النظام السابق، حاولت قسد توسيع نطاق سيطرتها في ريف حلب ودير الزور، لكنها انسحبت بعد اشتباكات مع فصائل الجيش الوطني المدعومة من تركيا, تصاعدت الوضعية حتى تدخلت الولايات المتحدة، مما أسفر عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في منتصف ديسمبر، مع انسحاب قسد من بعض مناطق دير الزور.
كما تركز الإدارة الجديدة، برئاسة أحمد الشارة، على إعادة هيكلة وزارة الدفاع السورية، وتعقد مشاورات مكثفة مع باقي الفصائل المعارضة، بما في ذلك الفصائل التابعة للجيش الوطني, تهدف هذه المشاورات إلى وضع الأسس لتشكيل جيش سوري موحد، مما يعزز موقف الإدارة الجديدة في المفاوضات مع الأكراد والدروز, كما تعمل الإدارة على التفاوض مع قسد لحل القضايا المتعلقة بالمناطق الاستراتيجية في شمال شرق سوريا، والتي تعتبر حيوية لإنتاج القمح وتحتوي على حقول نفطية كبيرة، مثل حقول الرميلان والعمر والجفرة, وأفادت مصادر مقربة من الإدارة أن هذا المسار التفاوضي مفضل لتجنب استفزاز الموقف الأمريكي، خاصةً مع سعي الإدارة ومكونها الرئيسي، هيئة تحرير الشام، لرفع العقوبات عن سوريا وإزالة هيئة تحرير الشام من قائمة المنظمات الإرهابية.
وفي نهاية ديسمبر 2024، تم عقد اجتماع بين الإدارة الجديدة وقسد، حيث تم مناقشة الشروط التي يمكن الاتفاق عليها لتسهيل اندماج قسد في الهيكل السوري الجديد, ومع ذلك، أصرت قسد على الانضمام إلى القوات الجديدة ككتلة موحدة، مطالبةً بحصة أكبر من إيرادات النفط لصالح إدارة فيدرالية مستقلة ذات أغلبية كردية, من جهتها، اقترحت الإدارة السورية شكلًا من أشكال اللامركزية الإدارية، مقدمةً للأكراد حصة من إيرادات النفط تتناسب مع حجمهم والمنطقة الجغرافية التي يسيطرون عليها، لكنها اشترطت أن يكون انضمامهم للجيش السوري ضمن وزارة الدفاع الجديدة بشكل فردي, انتهت المناقشات دون التوصل إلى اتفاق رسمي.
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