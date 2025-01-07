الفصائل الفلسطينية تدعو إلى تصعيد المقاومة في الضفة الغربية ردًا على العنف المستمر في غزة

(MENAFN
) دعت الفصائل الفلسطينية إلى تصعيد المقاومة في الضفة الغربية ردًا على العنف المستمر في غزة الذي طال أمده لأكثر من 15 شهراً، وخطط الكيان الصهيوني للضم في الضفة الغربية, ووجاءت هذه الدعوات بعد عملية إطلاق نار في شمال الضفة الغربية يوم الاثنين الموافق 6يناير، أسفرت عن مقتل ثلاثة مستوطنين إسرائيليين وإصابة تسعة آخرين, وفي المقابل، أغلقت قوات الاحتلال الصهيوني المدن والبلدات في شمال الضفة الغربية وداهمتها.
كذلك قُتل العشرات من الفلسطينيين منذ الساعات الأولى من يوم الاثنين جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على مناطق متفرقة من غزة, وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال ارتكب ثلاث مجازر في غزة، أسفرت عن استشهاد 48 فلسطينياً وإصابة 75 آخرين, وأكدت مصادر طبية إصابة 40 فلسطينياً عندما استهدفت غارة إسرائيلية مدرسة تأوي نازحين في منطقة مخيم النصيرات, كما أفادت التقارير بوفاة امرأة وعدد من الأطفال جراء القصف الإسرائيلي على خيام النازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس في جنوب غزة, ووصفت حركة حماس العملية بالـ "رد البطولي" على العدوان الإسرائيلي المستمر في غزة، وخطط التهجير في الضفة الغربية، واعتداءات المستوطنين على المسجد الأقصى, وأكدت الحركة أن هذه العملية كانت رسالة للحكومة الإسرائيلية بأن الفلسطينيين في جميع الأراضي المحتلة سيستمرون في المقاومة حتى التحرير الكامل.
ومن جانبها، دعمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هذه الدعوة، مشيرة إلى أن المقاومة في الضفة الغربية جاهزة لتنفيذ ضربات نوعية ومفاجئة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين في أي وقت, وأكدت الجبهة أن جميع أراضي الضفة الغربية تبقى ساحة مفتوحة للمقاومة، وأن محاولات الاحتلال الصهيوني لإضعاف الإرادة الفلسطينية من خلال الحروب على القادة، واستهدافهم، والحصار، وفرض القيود ستفشل, ودعت الفصائل المقاومة إلى تصعيد العمليات الميدانية في الضفة الغربية لتعطيل حسابات الاحتلال وإضعاف نظامه الأمني وعرقلة خطط الضم.
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