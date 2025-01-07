جماعة الحوثي (أنصار الله) في اليمن تعلن عن تنفيذ عدة عمليات عسكرية

(MENAFN
) أعلن جماعة الحوثي (أنصار الله) في اليمن يوم الاثنين الموافق 6يناير, عن تنفيذ عدة عمليات عسكرية، بما في ذلك هجمات استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" والمواقع العسكرية في فلسطين المحتلة, وكشف المتحدث العسكري للحوثيين، يحيى سريع، في بيان متلفز أن قوات الحوثيين من الصواريخ والطائرات المسيرة نفذت عملية عسكرية مشتركة ضد حاملة الطائرات "يو إس إس هاري ترومان" في البحر الأحمر الشمالي, وفقًا لسريع، تم استهداف الحاملة بصاروخين مجنحين وأربع طائرات مسيرة أثناء استعدادها لتنفيذ غارة جوية على اليمن، مما أدى إلى فشل الهجوم المخطط له.
كما نفذت القوات الحوثية عمليتين بالطائرات المسيرة استهدفتا مواقع عسكرية إسرائيلية, العملية الأولى استهدفت هدفًا عسكريًا في يافا المحتلة، بينما استهدفت العملية الثانية هدفًا حيويًا في عسقلان, وفي المساء، استهدفت عملية ثالثة موقعًا عسكريًا إسرائيليًا في يافا المحتلة.
ويُذكر أن هذه هي المرة الثالثة خلال ثلاثة أسابيع التي يعلن فيها الحوثيون عن استهداف حاملة الطائرات "يو إس إس هاري ترومان"، التي وصلت إلى المنطقة تحت تأثير القيادة المركزية الأمريكية في منتصف يناير، بعد عمليات مشابهة في ديسمبر.
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