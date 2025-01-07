إدارة بايدن تقرر إعادة توجيه 95 مليون دولار من المساعدات العسكرية التي كانت مخصصة لمصر إلى لبنان

(MENAFN
) قررت إدارة بايدن إعادة توجيه 95 مليون دولار من المساعدات العسكرية التي كانت مخصصة لمصر إلى لبنان, يأتي هذا القرار في ضوء التحديات الأمنية المستمرة التي تواجهها لبنان، بما في ذلك التهديدات من حزب الله وغيرهم من الجهات غير الحكومية, كما يتماشى مع تنفيذ اتفاقية لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان تم التوصل إليها في 27 نوفمبر 2024, ووفقاً لوثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز، أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية الكونغرس عن إعادة توجيه الأموال، مشيرة إلى أن القوات المسلحة اللبنانية تعد "شريكاً رئيسياً" في دعم الاتفاقية التي تهدف إلى الحد من الأعمال العدائية ومنع حزب الله من تهديد إسرائيل, يأتي هذا التوجه بعد تزايد المخاوف بين الديمقراطيين في الكونغرس بشأن سجل حقوق الإنسان في مصر.
كما ترتبط عملية نقل الأموال أيضاً بانتقاد إدارة بايدن للممارسات الحقوقية في مصر, ففي وقت سابق، تجاهلت الإدارة شروط حقوق الإنسان المرتبطة بمساعدات عسكرية بقيمة 1, 3 مليار دولار لمصر، مع ربط 95 مليون دولار بتقدم في قضية إطلاق سراح السجناء السياسيين, لم توضح الوثيقة ما إذا كانت الـ 95 مليون دولار التي تم تحويلها إلى لبنان مرتبطة بهذا الشرط، رغم أن بعض المساعدين في الكونغرس يعتقدون أن هذا التزامن ليس من قبيل الصدفة, وتلعب مصر دوراً حيوياً في جهود الولايات المتحدة لتقديم المساعدات إلى غزة والتوسط في محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس, ومع ذلك، عبر بعض المشرعين، بمن فيهم السناتور الديمقراطي كريس مورفي وآخرون، عن اعتراضاتهم الشديدة على قرار إرسال المساعدات العسكرية إلى مصر، مشيرين إلى مخاوفهم بشأن ممارسات حقوق الإنسان.
في حين ان الأموال التي تم تحويلها إلى لبنان مخصصة لدعم احترافية القوات المسلحة اللبنانية، وتعزيز الأمن الحدودي، ومكافحة الإرهاب، والتعامل مع التحديات الأمنية الناتجة عن التحولات السياسية في سوريا, قد يساعد تقوية قدرة الجيش اللبناني في الحد من نفوذ حزب الله، الجماعة الشيعية المدعومة من إيران، التي لعبت دوراً مهماً في دعم نظام الأسد خلال الحرب الأهلية السورية, وبموجب القانون الأمريكي، أمام الكونغرس 15 يوماً للاعتراض على تحويل المساعدات العسكرية، لكن المصادر تشير إلى أن المشرعين من غير المرجح أن يعترضوا على إعادة توجيه الأموال، معتبرين أن هذه خطوة أكثر استراتيجية لاستخدام هذه الأموال.
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