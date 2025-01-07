وكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية تطلب من الشرطة تولي جهود اعتقال الرئيس المخلوع يون سوك يول

(MENAFN
) طلبت وكالة مكافحة الفساد
في كوريا الجنوبية من الشرطة تولي جهود اعتقال الرئيس المخلوع يون سوك يول بعد فشلها في اعتقاله إثر مواجهة مع خدمة الأمن الرئاسي الأسبوع الماضي, وتم تأكيد هذا الطلب من قبل الوكالة والشرطة يوم الاثنين الموافق 6يناير، قبل ساعات من انتهاء فترة أمر الاعتقال الذي استمر أسبوعاً, وأصدر محكمة في غرب سيول أمر اعتقال وأمر تفتيش لمقر إقامة يون بعد رفضه التعاون مع التحقيق في إعلان الطوارئ العسكرية الذي أصدره في 3 ديسمبر, ومع ذلك، فإن تنفيذ هذه الأوامر يظل صعباً بسبب حماية مقر إقامته من قبل خدمة الأمن الرئاسي.
كما برر يون أفعاله بأنها كانت ضرورية لمكافحة القوى المعارضة التي تعرقل أجندته السياسية بسبب أغلبية المعارضة في البرلمان, وعلى الرغم من أن حالة الطوارئ العسكرية استمرت لبضع ساعات فقط، فإنها تسببت في فوضى سياسية ودبلوماسية ومالية في كوريا الجنوبية، مما أبرز الانقسامات العميقة في البلاد, ومن المتوقع أن تسعى وكالة مكافحة الفساد لتمديد أمر الاحتجاز، حيث تقوم الشرطة بمراجعة الطلب داخلياً, ومع ذلك، فإنه لا يزال غير واضح ما إذا كانت الوكالة ستقوم بمحاولة أخرى للاعتقال قبل انتهاء الموعد المحدد في منتصف الليل.
كذلك انتقد فريق الدفاع عن يون هذه الخطوة، حيث أشاروا إلى أن تفويض سلطات الاعتقال إلى الشرطة كان غير قانوني، إذ لا يوجد أساس قانوني لمثل هذا القرار, وقد قدم الفريق شكاوى ضد رئيس وكالة مكافحة الفساد وعدد من الضباط، متهمين إياهم بتنظيم محاولة اعتقال غير قانونية, بالإضافة إلى ذلك، يعتزم محامو يون اتخاذ إجراءات قانونية ضد ضباط الشرطة والمخابرات المركزية المتورطين في محاولة الاعتقال الفاشلة, وتتولى وكالة مكافحة الفساد قيادة تحقيق مشترك مع الشرطة والسلطات العسكرية، وتدرس توجيه تهم التمرد ضد يون بسبب إعلان الطوارئ العسكرية ونقل القوات لفرض حصار على الجمعية الوطنية, وعلى الرغم من أن أعضاء البرلمان تمكنوا من رفع حالة الطوارئ، إلا أن البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة صوت لإقالة يون في 14 ديسمبر, وتبقى مصير يون الآن في يد المحكمة الدستورية التي بدأت في النظر في ما إذا كانت ستؤيد أو تلغي إقالته.
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