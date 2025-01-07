رؤية نيكولا تسلا لنقل الطاقة دون أسلاك تُبعث من جديد

راديو محمول يُستخدم لإضاءة المصابيح بسهولة.

تجربة عملية لتقنية INFRGY داخل كشمير.

راديو محمول يُستخدم لإضاءة المصابيح بسهولة.

تقنية ثورية تستغل ترددات الراديو لتوليد طاقة كهربائية بسلاسة وكفاءة

SAN FRANCISCO, CA, UNITED STATES, January 7, 2025 /EINPresswire / -- تُزيح شركة (INFRGY LLC) الستار عن تقنية مبتكرة ضمن مجال الطاقة دون أسلاك، صُممت بقصد تلبية احتياجات تشغيل الأجهزة الإلكترونية وحزم البطاريات بكفاءة لافتة. يقوم هذا الابتكار على مبدأ استخلاص الطاقة الكهرومغناطيسية من البيئة المحيطة، وجرى استعراضه مؤخراً داخل أسوار معهد التكنولوجيا بجامعة كشمير.إبان أواخر القرن التاسع عشر، أظهر نيكولا تسلا عن طريق تجاربه الرائدة أن الطاقة يمكن نقلها دون الحاجة إلى أسلاك، مستخدماً أجهزة إرسال واستقبال تعتمد على موجات الراديو. بيد أن حلمه بعالم يعمل بالطاقة اللاسلكية ظل حبيس القيود التكنولوجية السائدة آنذاك. اليوم، تعيد شركة INFRGY إحياء رؤية تسلا، مستفيدة من تقنية الترددات الراديوية الحديثة لتحويل هذا الحلم إلى واقع ملموس.يؤمن بارفيز ريشي، المؤسس المشارك لشركة INFRGY، بأن الوقت حان لعودة هذه التقنية إلى الواجهة. وفي تصريحه، قال: ((لأن نظامنا يستخلص الطاقة الكهرومغناطيسية من البيئة أثناء نقل الطاقة دون أسلاك، أثبت كفاءته غير المسبوقة في الأداء. وبفضل هذا الإنجاز، برهنا قدرتنا على تشغيل أجهزة متعددة باستخدام قدر ضئيل من الطاقة)).يتفوق نظام INFRGY على أنظمة الشحن اللاسلكية التقليدية، بكونه لا يتطلب وضع الأجهزة على منصات مخصصة. تقنيته تخطت قيود تقنيات الميكروويف والأشعة تحت الحمراء، المعتمدة على خط رؤية مباشر والمقتصرة على نقل الطاقة بين نقطتين فقط. بفضل تقنية الترددات الراديوية الحديثة المستخدمة، يتعامل النظام بسهولة مع العوائق، وينقل الطاقة لمسافات بعيدة المدى، مما يجعله حلاً عملياً لتشغيل الأجهزة دون الحاجة إلى اتصال مادي مستمر.انبثقت فكرة نظام INFRGY لنقل الطاقة اللاسلكية إلى الوجود، أثناء تجربة اختبار مفهوم استخلاص الطاقة الكهرومغناطيسية، داخل مركز الابتكار ودعم المشاريع وريادة الأعمال بجامعة كشمير، في حرم زاكورا.يرى جون وايهي، حاكم هاواي السابق ومستشار شركة INFRGY، أن ابتكارات الشركة قادرة على إحداث نقلة نوعية ضمن تطبيقات الطاقة اللاسلكية. وصرّح قائلاً: ((نأمل مواصلة تطوير هذه التقنية، لأنها تربط بين عالمي الشحن اللاسلكي واستخلاص الطاقة المتجددة)).

Michelle Lee

INFRGY LLC

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