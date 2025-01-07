احصلوا على الكفاءة والإنتاجية المعززة مع شاشات LG MyView الذكية

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- LG-One Gulf) دبي، 6 يناير 2025: تُعدّ الشاشة دائماً بمثابة محور الاهتمام في أي مساحة عمل، وهو ما يرفع سقف التوقعات من حيث التصميم والوظائف والأداء. وتدرك شركة "إل جي" ذلك وتقدم حلاً مثالياً عبر شاشات LG MyView الذكية، وهي مجموعة جديدة من الشاشات التي تتيح الانتقال السلس من العمل إلى الترفيه والاتصال السهل والتخصيص، وكل ذلك في شاشة واحدة.
تتوفر شاشات LG MyView الذكية بأحجام من 27 بوصة وحتى 32 بوصة وبدقة من FHD إلى 4K، وهي مثالية لأي نوع من المستخدمين. وتوفر تجارب يومية ذكية ومذهلة بفضل تحولها إلى مركز أساسي لجميع أنواع الاستخدامات. ويمكنكم مع هذه الشاشات المتميزة الحصول على الأساسيات مثل العمل أو تحرير الفيديو، كما أنها تقدم المزيد من خلال جودة الصوت الغنية وتصبح نقطة مركزية للتحكم في جميع أجهزة منزلكم الذكية. وتضمن جودة الصورة العالية رؤية كل التفاصيل الدقيقة مع إقرانها بإعدادات إمالة الشاشة القابلة للتعديل والعناية بالعين، مما يجعلها عنصراً أساسياً في إعدادات المكتب والتحرير.
تعتبر مجموعة الشاشات الذكية هذه مثالاً رائعاً للذكاء في الشاشات، بفضل قدرتها على بث المحتوى من منصات مختلفة مثل Netflix وDisney+ وApple TV+ وYouTube وHulu والمزيد، بالإضافة إلى محتوى الرياضة والموسيقى، وتحدث نقلة نوعية في تجربة الألعاب بشكل عام. ويمكنكم وصلها بالحاسوب الخاص بكم للاستمتاع باللعب، كما أنها تدعم أيضاً الألعاب السحابية على منصات مثل PlayStation وXbox دون أي تعقيدات، مما يوفر طريقة بغاية السلاسة للعب.
وأصبح الاتصال سهلاً مع شاشات LG MyView الذكية بفضل المنافذ السلكية مثل USB-C وHDMI القوية، بالإضافة إلى النسخ اللاسلكي من الأجهزة المحمولة لمشاهدة المحتوى على شاشة أكبر. كما تتصل الشاشات أيضاً بتطبيق LG ThinQ للتحكم عن بُعد والحصول على تجربة أكثر سهولة في الاستخدام. وتعمل أيضاً كمحور لمنزلكم الذكي، مما يسمح لكم بالتحقق من حالة الأجهزة وإدارتها بسهولة بلمسة واحدة.
وتختتم مزاياها الرائعة بتصميم أنيق وبسيط يتناسق مع أي ديكور ويضفي أيضاً لمسة من الألوان مع خياراته المتنوعة.
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