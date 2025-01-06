الاتحاد الأوروبي يعرب عن أسفه لتأييد ادانة محام صيني في حقوق الانسان بالسجن

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بروكسل - 6 - 1 (كونا) -- أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين عن أسفه العميق لقرار محكمة صينية تأييد إدانة محامي حقوق الإنسان يو وينشنغ بالسجن ثلاث سنوات بتهمة "التحريض على تقويض سلطة الدولة".
وقال الاتحاد في بيان صحفي إنه أعرب بشكل مستمر عن قلقه بشأن قضية يو وينشنغ وزوجته شو يان التي حكم عليها بالسجن لمدة عام وتسعة أشهر بتهم مماثلة وقد تم احتجازهما في 13 أبريل 2023 أثناء توجههما إلى اجتماع في مقر وفد الاتحاد الأوروبي بالعاصمة بكين.
وفي حين من المقرر أن يتم الإفراج عن شو يان في 13 يناير 2025 بعد إتمام مدة عقوبتها دعا البيان السلطات الصينية إلى ضمان إطلاق سراحها في الوقت المحدد وضمان سلامتها بعد ذلك.
وجدد الاتحاد الأوروبي دعوته "للافراج الفوري وغير المشروط عن يو وينشنغ وكذلك عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان الآخرين المحتجزين والمعتقلين في الصين" مؤكدا أنه سيواصل مراقبة الوضع عن كثب والتفاعل مع السلطات الصينية "للدعوة إلى احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون". (النهاية)
أ ر ن / ر ج
MENAFN06012025000071011013ID1109061517
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