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الاتحاد الأوروبي يعرب عن أسفه لتأييد ادانة محام صيني في حقوق الانسان بالسجن

1/6/2025 10:35:53 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 6 - 1 (كونا) -- أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين عن أسفه العميق لقرار محكمة صينية تأييد إدانة محامي حقوق الإنسان يو وينشنغ بالسجن ثلاث سنوات بتهمة "التحريض على تقويض سلطة الدولة".
وقال الاتحاد في بيان صحفي إنه أعرب بشكل مستمر عن قلقه بشأن قضية يو وينشنغ وزوجته شو يان التي حكم عليها بالسجن لمدة عام وتسعة أشهر بتهم مماثلة وقد تم احتجازهما في 13 أبريل 2023 أثناء توجههما إلى اجتماع في مقر وفد الاتحاد الأوروبي بالعاصمة بكين.
وفي حين من المقرر أن يتم الإفراج عن شو يان في 13 يناير 2025 بعد إتمام مدة عقوبتها دعا البيان السلطات الصينية إلى ضمان إطلاق سراحها في الوقت المحدد وضمان سلامتها بعد ذلك.
وجدد الاتحاد الأوروبي دعوته "للافراج الفوري وغير المشروط عن يو وينشنغ وكذلك عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان الآخرين المحتجزين والمعتقلين في الصين" مؤكدا أنه سيواصل مراقبة الوضع عن كثب والتفاعل مع السلطات الصينية "للدعوة إلى احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون". (النهاية)

أ ر ن / ر ج



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