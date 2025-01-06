مجموعة (أيه 3+) بمجلس الأمن الدولي تدين بشدة التدخلات الأجنبية في السودان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الجزائر - 6 - 1 (كونا) -- دانت مجموعة (أيه 3+) في مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين بشدة التدخلات الأجنبية في السودان داعية المجتمع الدولي إلى دعم خطة سلام توافقية لفائدة هذا البلد الذي دمره النزاع المسلح.
جاء ذلك في كلمة ممثل
مجموعة (أيه 3+) التي تضم (الجزائر والصومال وسيراليون وغيانا) في كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة ترأسته الجزائر.
وأكد ممثل سيراليون السفير مايكل عمران كانو أن مجموعة (أيه 3+) تجدد إدانتها الشديدة للتدخلات الأجنبية في السودان مشددا على أنه "لتحقيق سلام دائم في السودان يجب وقف أي تدخل أجنبي وكذلك الدعم الخارجي للفرقاء".
وأعرب كانو عن "أمل المجموعة في التوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار في السودان بما يمهد الطريق لتحقيق سلام واستقرار دائمين في هذا البلد بعد 21 شهرا من النزاع المسلح" معتبرا أنه "من المهم أن تدعم جميع الأطراف المعنية والمجتمع الدولي خطة سلام توافقية في السودان".
وحث كانو أيضا الفرقاء على "الالتزام الكامل بتعهداتهم وفقا لإعلان جدة" داعيا الأطراف المؤثرة إلى "العمل من أجل وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في السودان" مشددا على "أن وقف الأعمال العدائية هو السبيل الوحيد للتخفيف من خطر المجاعة ومنع انتشارها في البلاد كما أنه الوسيلة الوحيدة للحد من انعدام الأمن الغذائي الحاد".
وجددت مجموعة (أيه 3+) بهذه المناسبة دعوتها للفرقاء لأجل "ضمان وصول المساعدات الإنسانية فورا ودون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة من النزاع" مشيدة في نفس الوقت بالإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السودانية مؤخرا لتسهيل الوصول الإنساني مع ضرورة استمرار هذه الإجراءات لصالح الشعب السوداني.
وفي هذا السياق أكدت المجموعة على "أهمية احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني الذي يحظر استخدام المجاعة كسلاح حرب" داعية الدول الأعضاء والمجتمع الدولي بأسره إلى "زيادة تمويل الخطة الإنسانية للسودان". (النهاية)
م ر / ر ج
MENAFN06012025000071011013ID1109061516
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