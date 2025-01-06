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مجموعة (أيه 3+) بمجلس الأمن الدولي تدين بشدة التدخلات الأجنبية في السودان

1/6/2025 10:35:53 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 6 - 1 (كونا) -- دانت مجموعة (أيه 3+) في مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين بشدة التدخلات الأجنبية في السودان داعية المجتمع الدولي إلى دعم خطة سلام توافقية لفائدة هذا البلد الذي دمره النزاع المسلح.
جاء ذلك في كلمة ممثل مجموعة (أيه 3+) التي تضم (الجزائر والصومال وسيراليون وغيانا) في كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة ترأسته الجزائر.
وأكد ممثل سيراليون السفير مايكل عمران كانو أن مجموعة (أيه 3+) تجدد إدانتها الشديدة للتدخلات الأجنبية في السودان مشددا على أنه "لتحقيق سلام دائم في السودان يجب وقف أي تدخل أجنبي وكذلك الدعم الخارجي للفرقاء".
وأعرب كانو عن "أمل المجموعة في التوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار في السودان بما يمهد الطريق لتحقيق سلام واستقرار دائمين في هذا البلد بعد 21 شهرا من النزاع المسلح" معتبرا أنه "من المهم أن تدعم جميع الأطراف المعنية والمجتمع الدولي خطة سلام توافقية في السودان".
وحث كانو أيضا الفرقاء على "الالتزام الكامل بتعهداتهم وفقا لإعلان جدة" داعيا الأطراف المؤثرة إلى "العمل من أجل وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في السودان" مشددا على "أن وقف الأعمال العدائية هو السبيل الوحيد للتخفيف من خطر المجاعة ومنع انتشارها في البلاد كما أنه الوسيلة الوحيدة للحد من انعدام الأمن الغذائي الحاد".
وجددت مجموعة (أيه 3+) بهذه المناسبة دعوتها للفرقاء لأجل "ضمان وصول المساعدات الإنسانية فورا ودون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة من النزاع" مشيدة في نفس الوقت بالإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السودانية مؤخرا لتسهيل الوصول الإنساني مع ضرورة استمرار هذه الإجراءات لصالح الشعب السوداني.
وفي هذا السياق أكدت المجموعة على "أهمية احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني الذي يحظر استخدام المجاعة كسلاح حرب" داعية الدول الأعضاء والمجتمع الدولي بأسره إلى "زيادة تمويل الخطة الإنسانية للسودان". (النهاية)

م ر / ر ج



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