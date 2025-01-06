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كأس السوبر الإيطالي بالسعودية: (ميلان) يتوج باللقب على حساب (إنتر)

1/6/2025 10:35:53 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 6 - 1 (كونا) -- حقق فريق (ايه سي ميلان) لقب كأس السوبر الإيطالي بعد فوزه اليوم الاثنين على غريمه (إنتر ميلان) بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي اقيمت على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية.
وافتتح (إنتر) أهداف اللقاء عن طريق نجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا عن ضائع للشوط الأول قبل ان يعزز زميله الإيراني مهدي طارمي النتيجة لفريقه بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 47.
وقلص الفرنسي ثيو هرنانديز النتيجة لفريق (ميلان) بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 52 قبل ان يدرك الأمريكي كريستيان بوليسيتش التعادل لفريقه في الدقيقة 80.
وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا عن ضائع أي في اللحظات القاتلة من المباراة خطف الانجليزي تامي أبراهام الفوز ل(ميلان) بتسجيله الهدف الثالث ليحصد فريقه لقب كأس السوبر الإيطالي للمرة الثامنة في تاريخه وليتساوى بذلك مع (إنتر) في عدد مرات الفوز بينما يظل يوفنتوس الأكثر تتويجا بهذه الكأس بتسعة ألقاب.
واستضافت السعودية منافسات البطولة للموسم الثالث على التوالي والخامس في تاريخ المسابقة وكان ذلك في أعوام 2018 و2019 و2022 بنظام المباراة الواحدة بين فريقين ثم النسخة الماضية 2024 بمشاركة أربع فرق تخوض الدوين نصف النهائي والنهائي. (النهاية)

ع ش / ر ج



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