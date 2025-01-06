كأس السوبر الإيطالي بالسعودية: (ميلان) يتوج باللقب على حساب (إنتر)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 6 - 1 (كونا) -- حقق فريق (ايه سي ميلان) لقب كأس السوبر الإيطالي بعد فوزه اليوم الاثنين على غريمه (إنتر ميلان) بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي اقيمت على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية.
وافتتح (إنتر) أهداف اللقاء عن طريق نجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا عن ضائع للشوط الأول قبل ان يعزز زميله الإيراني مهدي طارمي النتيجة لفريقه بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 47.
وقلص الفرنسي ثيو هرنانديز النتيجة لفريق (ميلان) بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 52 قبل ان يدرك الأمريكي كريستيان بوليسيتش التعادل لفريقه في الدقيقة 80.
وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا عن ضائع أي في اللحظات القاتلة من المباراة خطف الانجليزي تامي أبراهام الفوز ل(ميلان) بتسجيله الهدف الثالث ليحصد فريقه لقب كأس السوبر الإيطالي للمرة الثامنة في تاريخه وليتساوى بذلك مع (إنتر) في عدد مرات الفوز بينما يظل يوفنتوس الأكثر تتويجا بهذه الكأس بتسعة ألقاب.
واستضافت السعودية منافسات البطولة للموسم الثالث على التوالي والخامس في تاريخ المسابقة وكان ذلك في أعوام 2018 و2019 و2022 بنظام المباراة الواحدة بين فريقين ثم النسخة الماضية 2024 بمشاركة أربع فرق تخوض الدوين نصف النهائي والنهائي. (النهاية)
ع ش / ر ج
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