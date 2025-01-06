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الاتحاد الأوروبي وعدة دول يعربون عن قلقهم حيال تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار

1/6/2025 10:35:53 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 6 - 1 (كونا) -- أعرب الاتحاد الأوروبي وحكومات كل من الولايات المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج وكوريا الجنوبية وسويسرا وتيمور الشرقية اليوم الاثنين عن قلقهم حيال تفاقم أزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية في ميانمار ودعوا إلى وقف الانتهاكات ضد أقلية الروهينغا.
وجدد الاتحاد مع هذه الدول في بيان مشترك المطالبة بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2669 لعام 2022 والداعي إلى "إنهاء جميع أشكال العنف على الفور وتخفيف التوترات والإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيا".
واعتبر البيان أن "قمع النظام المستمر والعنيف لشعب ميانمار أمر غير مقبول" مضيفا أن "هناك تقارير موثوقة عن انتهاكات لحقوق الإنسان واعتداءات وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني ارتكبت ضد المدنيين تشمل اختطاف وتجنيد الأطفال قسرا وأفراد من الأقليات العرقية والدينية والقصف الجوي العشوائي من قبل الجيش والعنف الجنسي وإحراق المنازل والهجمات على العاملين الإنسانيين والمرافق الإنسانية وفرض قيود على المساعدات الانسانية".
ورأى أن تصاعد الصراع في ولاية (راخين) والمعاناة التي تعيشها المجموعات ومن بينها الروهينغا أمر يبعث على القلق الشديد.
وشدد على أن التقارير الصادرة توضح أن ثمة انتهاكات للقانون الدولي تستهدف الروهينغا بما يسلط "الضوء على المخاطر الجسيمة التي تهدد المدنيين" معربا في هذا السياق عن القلق "من نقص المناطق الآمنة التي يمكن للمدنيين الهروب إليها من النزاع" بالإضافة إلى "الهجمات على المدنيين الذين يفرون من العنف في جميع أنحاء ميانمار".
وأوضح البيان أن "الصراع المستمر أدى إلى نزوح أكثر من 5ر3 مليون شخص فر بعضهم إلى خارج البلاد بينما يواجه أكثر من 15 مليون شخص انعداما حادا للأمن الغذائي وتزداد حالات تفشي الأمراض بما في ذلك الكوليرا بينما تعيق القيود المفروضة على الوصول إيصال المساعدات الطبية".
وحث الاتحاد الأوروبي وحكومات الدول الثماني النظام العسكري وجميع الأطراف المسلحة في ميانمار على "خفض العنف واحترام القانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية لحقوق الإنسان وحماية المدنيين والسماح بوصول الدعم الإنساني دون عراقيل".
وشددوا في بيانهم على أن "معالجة التمييز والمعاملة الوحشية التي تتعرض لها الروهينغا يجب أن تكون جزءا من الحل السياسي للأزمة في ميانمار". (النهاية)

ا ر ن / ر ج



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