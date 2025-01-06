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تسجيل أول حالة وفاة بأنفلونزا الطيور في الولايات المتحدة

1/6/2025 10:35:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 6 - 1 (كونا) -– أعلنت السلطات الصحية في ولاية لويزيانا الأمريكية اليوم الإثنين عن تسجيل حالة وفاة بفيروس انفلونزا الطيور (اش 5 ان 1) وهي الحالة الأولى على صعيد الولايات المتحدة.
وقالت وزارة الصحة في لويزيانا إن الحالة تعود لمريض يتجاوز عمره 65 عاما كان قد أدخل إلى المستشفى بعد إصابته بأول حالة إصابة بشرية بفيروس أنفلونزا الطيور شديد العدوى في البلاد.
وأفادت الوزارة بأن المريض المتوفى "كان يعاني من حالات طبية كامنة وأصيب بالفيروس بعد مخالطته لمجموعة من الطيور في فناء منزله الخلفي بالإضافة إلى أخرى برية".
واشارت الى أن المريض لم يكن يقتني الطيور المذكورة ضمن ملكيته بهدف التجارة ما يشير إلى عدم انتشار الفيروس عبر بيع الطيور المصابة التي يمتلكها.
وأكدت أن التحقيق الشامل للصحة العامة الذي أجرته لم يرصد أي حالات إضافية بالفيروس أو أي دليل على انتقال العدوى من إنسان إلى إنسان لافتة إلى أن المريض المتوفى لا يزال الحالة البشرية الوحيدة للفيروس في لويزيانا.
وشددت على أنه في حين أن المخاطر الصحية العامة الحالية لا تزال منخفضة فإن الأشخاص الذين يعملون مع الطيور أو الدواجن أو الأبقار أو يتعرضون لها في سياق النشاطات الترفيهية معرضون لخطر أكبر للاصابة بالفيروس.
ودعت الوزارة السكان إلى تجنب مصادر التعرض موضحة أن ذلك يعني تجنب الاتصال المباشر بالطيور البرية والحيوانات الأخرى المصابة أو المشتبه في إصابتها بفيروس أنفلونزا الطيور.
وحثت الأشخاص الذين يتعرضون لطيور مريضة أو ميتة أو حيوانات أخرى أو عملوا في مزرعة تم فيها اكتشاف أنفلونزا الطيور إلى مراقبة أعراض الجهاز التنفسي أو التهاب الملتحمة.
كما لفتت إلى وجوب أن يخطروا السلطات الصحية وأن يعزلوا أنفسهم في منازلهم اضافة الى اتباع إرشادات أطبائهم في حال ظهرت عليهم الأعراض في غضون 10 أيام بعد التعرض لحيوانات مريضة أو ميتة.
وكانت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها قد أفادت في أواخر شهر ديسمبر الماضي بأن التحليل الجيني لفيروس انفلونزا الطيور الذي أصاب المريض المعلن عن وفاته اليوم أظهرت تغييرات في الفيروس من شأنها أن تعزز قدرته على إصابة الجزء العلوي من الجهاز التنفسي لدى البشر والانتشار بسهولة أكبر من شخص إلى آخر.
وقالت الوكالة الصحية الحكومية إن نفس هذه التغييرات في الفيروس لم يتم رصدها في الطيور التي تعرض لها المريض ما يشير إلى أنها تطورت داخل جسده بعد إصابته. (النهاية)

ر س ر / ر ج



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