تسجيل أول حالة وفاة بأنفلونزا الطيور في الولايات المتحدة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 6 - 1 (كونا) -– أعلنت السلطات الصحية في ولاية لويزيانا الأمريكية اليوم الإثنين عن تسجيل حالة وفاة بفيروس انفلونزا الطيور (اش 5 ان 1) وهي الحالة الأولى على صعيد الولايات المتحدة.
وقالت وزارة الصحة في لويزيانا إن الحالة تعود لمريض يتجاوز عمره 65 عاما كان قد أدخل إلى المستشفى بعد إصابته بأول حالة إصابة بشرية بفيروس أنفلونزا الطيور شديد العدوى في البلاد.
وأفادت الوزارة بأن المريض المتوفى "كان يعاني من حالات طبية كامنة وأصيب بالفيروس بعد مخالطته لمجموعة من الطيور في فناء منزله الخلفي بالإضافة إلى أخرى برية".
واشارت الى أن المريض لم يكن يقتني الطيور المذكورة ضمن ملكيته بهدف التجارة ما يشير إلى عدم انتشار الفيروس عبر بيع الطيور المصابة التي يمتلكها.
وأكدت أن التحقيق الشامل للصحة العامة الذي أجرته لم يرصد أي حالات إضافية بالفيروس أو أي دليل على انتقال العدوى من إنسان إلى إنسان لافتة إلى أن المريض المتوفى لا يزال الحالة البشرية الوحيدة للفيروس في لويزيانا.
وشددت على أنه في حين أن المخاطر الصحية العامة الحالية لا تزال منخفضة فإن الأشخاص الذين يعملون مع الطيور أو الدواجن أو الأبقار أو يتعرضون لها في سياق النشاطات الترفيهية معرضون لخطر أكبر للاصابة بالفيروس.
ودعت الوزارة السكان إلى تجنب مصادر التعرض موضحة أن ذلك يعني تجنب الاتصال المباشر بالطيور البرية والحيوانات الأخرى المصابة أو المشتبه في إصابتها بفيروس أنفلونزا الطيور.
وحثت الأشخاص الذين يتعرضون لطيور مريضة أو ميتة أو حيوانات أخرى أو عملوا في مزرعة تم فيها اكتشاف أنفلونزا الطيور إلى مراقبة أعراض الجهاز التنفسي أو التهاب الملتحمة.
كما لفتت إلى وجوب أن يخطروا السلطات الصحية وأن يعزلوا أنفسهم في منازلهم اضافة الى اتباع إرشادات أطبائهم في حال ظهرت عليهم الأعراض في غضون 10 أيام بعد التعرض لحيوانات مريضة أو ميتة.
وكانت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها قد أفادت في أواخر شهر ديسمبر الماضي بأن التحليل الجيني لفيروس انفلونزا الطيور الذي أصاب المريض المعلن عن وفاته اليوم أظهرت تغييرات في الفيروس من شأنها أن تعزز قدرته على إصابة الجزء العلوي من الجهاز التنفسي لدى البشر والانتشار بسهولة أكبر من شخص إلى آخر.
وقالت الوكالة الصحية الحكومية إن نفس هذه التغييرات في الفيروس لم يتم رصدها في الطيور التي تعرض لها المريض ما يشير إلى أنها تطورت داخل جسده بعد إصابته. (النهاية)
ر س ر / ر ج
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