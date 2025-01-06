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(سنتكوم) تعلن القبض على قائد في (داعش) ومقتل عنصر من التحالف في عمليات عسكرية بالعراق وسوريا

1/6/2025 10:35:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 6 – 1 (كونا) -– اعلنت القيادة المركزية الامريكية (سنتكوم) اليوم الاثنين القبض على قائد خلية في ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) ومقتل احد افراد قوات التحالف في عمليات عسكرية مشتركة لدحر التنظيم في العراق وسوريا.
وذكرت (سنتكوم) في بيان على صفحتها بموقع (اكس) انها نفذت خلال الفترة من 30 ديسمبر الماضي وحتى السادس من يناير الجاري عمليات عسكرية بالتعاون مع القوات الشريكة في العراق وسوريا لدعم الحملة المستمرة لهزيمة تنظيم (داعش).
واضاف البيان ان العمليات شملت سلسلة ضربات جوية في جبال (حمرين) بالعراق استهدفت مواقع معروفة لتنظيم (داعش) بهدف تعطيل وتقويض قدرته على التخطيط وتنظيم وتنفيذ الهجمات ضد المدنيين في المنطقة وكذلك ضد المواطنين الأمريكيين والحلفاء والشركاء في المنطقة وخارجها.
واوضح ان مقاتلي (داعش) اشتبكوا مع قوات التحالف خلال تلك العمليات ما أدى إلى تنفيذ ضربات
جوية للتحالف نجحت خلالها في القضاء على مقاتلي التنظيم داخل أحد الكهوف في المنطقة.
واشار الى ان العمليات اسفرت عن مقتل أحد أفراد التحالف وإصابة اثنين من جنسيات مختلفة فيما لم تقع إصابات أو أضرار بين الأفراد أو المعدات الأمريكية.
وذكر البيان ان (قوات سوريا الديمقراطية) نفذت بدعم من قوات القيادة المركزية الامريكية يومي 2 و3 يناير الجاري عملية ضد التنظيم بالقرب من مدينة دير الزور في سوريا أسفرت عن القبض على قائد خلية هجومية.
من جهته قال قائد (سنتكوم) الجنرال مايكل كوريلا في البيان "إن العمليات المشتركة تعد ضرورية لابقاء الضغط على (داعش) ومنع الجماعة الإرهابية من استغلال البيئة الأمنية المتغيرة بسرعة في المنطقة".
واكد كوريلا ان "الهزيمة المستمرة لداعش تأتي في اطار جهد عالمي يعتمد على تحالفنا وحلفائنا" موضحا ان "قوات (سنتكوم) تظل ملتزمة بملاحقة هؤلاء الإرهابيين الذين يهددون المنطقة وحلفاءنا ومواطنينا". (النهاية)

ا م م / ر ج



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