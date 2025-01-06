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ترامب يعلق على استقالة ترودو بتكرار مقترح ضم كندا الى الولايات المتحدة

1/6/2025 10:35:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 6 - 1 (كونا) -– علق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على إعلان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اليوم الإثنين عزمه الاستقالة من منصبه بتكرار اقتراح ادلى به سابقا بانضمام كندا الى الولايات المتحدة لتصبح الولاية ال51 في الاتحاد الفيدرالي.
واعتبر ترامب في منشور على موقع (تروث سوشال) للتواصل الاجتماعي أن هذا الانضمام يعفيها وفقا لتعبيره من الرسوم الجمركية التي ينوي فرضها عليها فور تنصيبه في 20 يناير الجاري.
وقال "يحب العديد من الناس في كندا أن يكونوا (ضمن) الولاية رقم 51 ولم يعد بإمكان الولايات المتحدة أن تتحمل العجز التجاري الهائل والإعانات التي تحتاجها كندا لتواصل الوقوف على قدميها".
وأضاف "كان جاستن ترودو على علم بذلك واستقال" معربا عن اعتقاده بأنه "إذا اندمجت كندا مع الولايات المتحدة فلن تكون هناك رسوم جمركية عليها وستنخفض الضرائب بشكل كبير وستكون آمنة تماما من تهديد السفن الروسية والصينية التي تحيط بها باستمرار".
وتابع "كم ستكون أمة عظيمة" بالإشارة إلى الولايات المتحدة في حال اندمجت كندا فيها.
وسبق ان نقلت شبكة (فوكس) الشهر الماضي عن مصادر لم تكشف عن اسمها قولها إن ترامب "طرح فكرة الاندماج على ترودو شخصيا" عندما التقيا بمدينة فلوريدا في أواخر شهر نوفمبر الماضي.
وذكرت الشبكة الإخبارية الأمريكية أن ترودو زار ترامب في منتجع (مارالاغو) الذي يملكه في فلوريدا "دون سابق إنذار" بعد أن هدد الرئيس المنتخب بفرض رسوم جمركية شاملة على المنتجات الكندية.
يذكر ان ترامب هدد بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25 بالمئة على كندا والمكسيك بسبب فشل الدولتين في الحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات غير المشروعة من تلك الدول إلى الولايات المتحدة حسب قوله. (النهاية)

ر س ر / ر ج



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