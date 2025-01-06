ترامب يعلق على استقالة ترودو بتكرار مقترح ضم كندا الى الولايات المتحدة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 6 - 1 (كونا) -– علق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب
على إعلان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اليوم الإثنين عزمه الاستقالة من منصبه بتكرار اقتراح ادلى به سابقا بانضمام كندا الى الولايات المتحدة لتصبح الولاية ال51 في الاتحاد الفيدرالي.
واعتبر ترامب في منشور على موقع (تروث سوشال) للتواصل الاجتماعي أن هذا الانضمام يعفيها وفقا لتعبيره من الرسوم الجمركية التي ينوي فرضها عليها فور تنصيبه في 20 يناير الجاري.
وقال "يحب العديد من الناس في كندا أن يكونوا (ضمن) الولاية رقم 51 ولم يعد بإمكان الولايات المتحدة أن تتحمل العجز التجاري الهائل والإعانات التي تحتاجها كندا لتواصل الوقوف على قدميها".
وأضاف "كان جاستن ترودو على علم بذلك واستقال" معربا عن اعتقاده بأنه "إذا اندمجت كندا مع الولايات المتحدة فلن تكون هناك رسوم جمركية عليها وستنخفض الضرائب بشكل كبير وستكون آمنة تماما من تهديد السفن الروسية والصينية التي تحيط بها باستمرار".
وتابع "كم ستكون أمة عظيمة" بالإشارة إلى الولايات المتحدة في حال اندمجت كندا فيها.
وسبق ان نقلت شبكة (فوكس) الشهر الماضي عن مصادر لم تكشف عن اسمها قولها إن ترامب "طرح فكرة الاندماج على ترودو شخصيا" عندما التقيا بمدينة فلوريدا في أواخر شهر نوفمبر الماضي.
وذكرت الشبكة الإخبارية الأمريكية أن ترودو زار ترامب في منتجع (مارالاغو) الذي يملكه في فلوريدا "دون سابق إنذار" بعد أن هدد الرئيس المنتخب بفرض رسوم جمركية شاملة على المنتجات الكندية.
يذكر ان ترامب هدد بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25 بالمئة على كندا والمكسيك بسبب فشل الدولتين في الحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات غير المشروعة من تلك الدول إلى الولايات المتحدة حسب قوله. (النهاية)
ر س ر / ر ج
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