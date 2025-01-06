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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00:00 بتوقيت غرينيتش

1/6/2025 10:35:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية تعلن عن تنظيم مهرجان التسوق (يا هلا) خلال الفترة من 21 يناير الجاري حتى 31 مارس المقبل وذلك ضمن الاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية في البلاد.
الكويت - وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن عن حل وتصفية 13 جمعية نفع عام لعدم التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة وغياب دورها الفعال على أرض الواقع لعدة سنوات.
واشنطن - رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يعلن نيته الاستقالة من منصبه الذي يتولاه منذ تسع سنوات بعد اختيار خلف له لزعامة الحزب الليبرالي الذي قاده لمدة 11 عاما وذلك وسط معارضة متزايدة داخل حزبه وتقدم منافسه المحافظ عليه في استطلاعات الرأي قبل انتخابات أكتوبر المقبل.
واشنطن – القيادة المركزية الامريكية (سنتكوم) تعلن القبض على قائد خلية في ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) ومقتل أحد أفراد قوات التحالف في عمليات عسكرية مشتركة لدحر التنظيم في العراق وسوريا.
لندن - السلطات البريطانية تعلن مصرع شخص جراء فيضانات كبيرة تجتاح مناطق واسعة من المملكة المتحدة لاسيما المقاطعات الشمالية لإنجلترا.
فيينا - الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين يعلن تكليف زعيم حزب (الأحرار) اليميني المتطرف هربرت كيكل بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة وذلك عقب فشل مفاوضات تشكيل ائتلاف حكومي ثلاثي بين أحزاب (الشعب النمساوي) المحافظ و(الاشتراكي الديمقراطي) و(نيوس) الليبرالي. (النهاية) ر ج

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