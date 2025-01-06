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وزارة المالية تنشر التقرير الاقتصادي الفصلي للربع الثالث من 2024

1/6/2025 10:35:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

86.4% إسهام الأنشطة غير النفطية من الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع

رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 3.5% على أساس سنوي

نشرت‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬اليوم‭ ‬عبر‭ ‬موقعها‭ ‬الإلكتروني‭ ‬ >‭.‬ mofne ‭.‬ gov ‭.‬ bh ‭ ‬التقرير‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الفصلي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭.‬

وفقاً‭ ‬للبيانات‭ ‬الأولية‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬سجل‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬بالأسعار‭ ‬الثابتة‭ ‬نمواً‭ ‬بنسبة‭ ‬2‭.‬1 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬مدعوماً‭ ‬بنمو‭ ‬الأنشطة‭ ‬غير‭ ‬النفطية‭ ‬بنسبة‭ ‬3‭.‬9 ‭%‬ ،‭ ‬فيما‭ ‬تراجعت‭ ‬الأنشطة‭ ‬النفطية‭ ‬بنسبة‭ ‬8.1 ‭%‬ ‭. ‬وأما‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الأسعار‭ ‬الجارية،‭ ‬فقد‭ ‬سجل‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬انخفاضاً‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬بنسبة‭ ‬0‭.‬9 ‭%‬ ،‭ ‬نتيجة‭ ‬تراجع‭ ‬الأنشطة‭ ‬النفطية‭ ‬بنسبة‭ ‬14‭.‬1 ‭%‬ ،‭ ‬بينما‭ ‬سجلت‭ ‬الأنشطة‭ ‬غير‭ ‬النفطية‭ ‬نمواً‭ ‬بنسبة‭ ‬1‭.‬5 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭.‬

وسلط‭ ‬التقرير‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬الأنشطة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المتنوعة،‭ ‬حيث‭ ‬أسهمت‭ ‬الأنشطة‭ ‬غير‭ ‬النفطية‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬مستويات‭ ‬النمو،‭ ‬وبلغت‭ ‬نسبة‭ ‬مساهمتها‭ ‬في‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬بالأسعار‭ ‬الثابتة‭ ‬86‭.‬4 ‭%‬ ‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭.‬

وبالحديث‭ ‬عن‭ ‬الأسعار‭ ‬الثابتة،‭ ‬حقق‭ ‬نشاط‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬النمو‭ ‬الأعلى‭ ‬بواقع‭ ‬11‭.‬9 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي،‭ ‬وشهدت‭ ‬أنشطة‭ ‬الأعمال‭ ‬نمواً‭ ‬بنسبة‭ ‬8.1 ‭%‬ ،‭ ‬ثم‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬بنسبة‭ ‬5‭.‬9 ‭%‬ ‭ ‬فيما‭ ‬سجلت‭ ‬أنشطة‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬وأنشطة‭ ‬التأمين‭ ‬نمواً‭ ‬سنوياً‭ ‬بنسبة‭ ‬5‭.‬8 ‭%‬ ،‭ ‬ونما‭ ‬نشاط‭ ‬الصناعة‭ ‬التحويلية‭ ‬بنسبة‭ ‬4‭.‬2 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭. ‬فيما‭ ‬سجل‭ ‬نشاط‭ ‬تجارة‭ ‬الجملة‭ ‬والتجزئة‭ ‬نمواً‭ ‬بنسبة‭ ‬2‭.‬1 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي،‭ ‬كما‭ ‬شهد‭ ‬قطاع‭ ‬التشييد‭ ‬نمواً‭ ‬بنسبة‭ ‬0‭.‬4 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭.‬

وبحسب‭ ‬التقرير،‭ ‬ارتفعت‭ ‬قيمة‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الأجنبية‭ ‬المباشرة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬بنسبة‭ ‬3‭.‬5 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي،‭ ‬ليصل‭ ‬الرصيد‭ ‬التراكمي‭ ‬إلى‭ ‬16‭.‬5‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭.‬

إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬سلط‭ ‬التقرير‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ضمن‭ ‬تقارير‭ ‬ومؤشرات‭ ‬التنافسية‭ ‬العالمية،‭ ‬فقد‭ ‬حافظت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬صدارتها‭ ‬كأكثر‭ ‬اقتصاد‭ ‬حر‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬بحسب‭ ‬تقرير‭ ‬الحرية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬2024‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬معهد‭ ‬فريز‭. ‬كما‭ ‬حافظت‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬مركزها‭ ‬الأول‭ ‬خليجياً‭ ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬بازل‭ ‬لمكافحة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬وتمويل‭ ‬الإرهاب‭ ‬2024‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬معهد‭ ‬بازل‭ ‬للحوكمة‭. ‬كما‭ ‬تقدم‭ ‬التصنيف‭ ‬العام‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بواقع‭ ‬8‭ ‬مراتب‭ ‬لتصبح‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬30‭ ‬عالمياً‭ ‬ضمن‭ ‬تصنيف‭ ‬التنافسية‭ ‬الرقمية‭ ‬العالمية‭ ‬2024‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬مركز‭ ‬التنافسية‭ ‬العالمية‭ ‬التابع‭ ‬للمعهد‭ ‬الدولي‭ ‬للتنمية‭ ‬الإدارية‭ ‬ IMD ‭.‬

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