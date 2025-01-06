مؤشرا البحرين العام والبحرين الإسلامي يقفلان على انخفاض

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

أقفل‭ ‬مؤشر‭ ‬البحرين‭ ‬العام‭ ‬عند‭ ‬مستوى‭ ‬1 , 977.39‭ ‬بانخفاض‭ ‬قدره‭ ‬1‭.‬89‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬معدل‭ ‬الإقفال‭ ‬السابق،‭ ‬وذلك‭ ‬عائد‭ ‬لانخفاض‭ ‬مؤشر‭ ‬قطاع‭ ‬الاتصالات‭ ‬وقطاع‭ ‬السلع‭ ‬الاستهلاكية‭ ‬الكمالية‭ ‬وقطاع‭ ‬المال‭.‬

في‭ ‬حين‭ ‬أقفل‭ ‬مؤشر‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬عند‭ ‬مستوى‭ ‬775‭.‬70‭ ‬بانخفاض‭ ‬قدره‭ ‬2‭.‬70‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬معدل‭ ‬إقفاله‭ ‬السابق‭.‬

وقد‭ ‬بلغت‭ ‬كـمية‭ ‬الأسهـم‭ ‬المتداولة‭ ‬لهذا‭ ‬اليوم‭ ‬804‭ ‬آلاف‭ ‬و454‭ ‬سهمًا‭ ‬بقيمة‭ ‬إجمالية‭ ‬قدرها‭ ‬286‭ ‬ألفًا‭ ‬و104‭ ‬دنانير‭ ‬بحرينية‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬59‭ ‬صفقة‭.‬

وقد‭ ‬تركز‭ ‬نشاط‭ ‬المستثمرين‭ ‬في‭ ‬التداول‭ ‬على‭ ‬أسهم‭ ‬قطاع‭ ‬المال‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬قيمة‭ ‬أسهمه‭ ‬المتداولة‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬62‭.‬81 % ‭ ‬من‭ ‬القيمة‭ ‬الإجمالية‭ ‬للأوراق‭ ‬المالية‭ ‬المتداولة‭.‬