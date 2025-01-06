Tuesday, 07 January 2025 04:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مؤشرا البحرين العام والبحرين الإسلامي يقفلان على انخفاض

1/6/2025 10:35:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

أقفل‭ ‬مؤشر‭ ‬البحرين‭ ‬العام‭ ‬عند‭ ‬مستوى‭ ‬1 , 977.39‭ ‬بانخفاض‭ ‬قدره‭ ‬1‭.‬89‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬معدل‭ ‬الإقفال‭ ‬السابق،‭ ‬وذلك‭ ‬عائد‭ ‬لانخفاض‭ ‬مؤشر‭ ‬قطاع‭ ‬الاتصالات‭ ‬وقطاع‭ ‬السلع‭ ‬الاستهلاكية‭ ‬الكمالية‭ ‬وقطاع‭ ‬المال‭.‬

في‭ ‬حين‭ ‬أقفل‭ ‬مؤشر‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬عند‭ ‬مستوى‭ ‬775‭.‬70‭ ‬بانخفاض‭ ‬قدره‭ ‬2‭.‬70‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬معدل‭ ‬إقفاله‭ ‬السابق‭.‬

وقد‭ ‬بلغت‭ ‬كـمية‭ ‬الأسهـم‭ ‬المتداولة‭ ‬لهذا‭ ‬اليوم‭ ‬804‭ ‬آلاف‭ ‬و454‭ ‬سهمًا‭ ‬بقيمة‭ ‬إجمالية‭ ‬قدرها‭ ‬286‭ ‬ألفًا‭ ‬و104‭ ‬دنانير‭ ‬بحرينية‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬59‭ ‬صفقة‭.‬

وقد‭ ‬تركز‭ ‬نشاط‭ ‬المستثمرين‭ ‬في‭ ‬التداول‭ ‬على‭ ‬أسهم‭ ‬قطاع‭ ‬المال‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬قيمة‭ ‬أسهمه‭ ‬المتداولة‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬62‭.‬81 % ‭ ‬من‭ ‬القيمة‭ ‬الإجمالية‭ ‬للأوراق‭ ‬المالية‭ ‬المتداولة‭.‬

MENAFN06012025000055011008ID1109061491

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث