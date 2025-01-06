مؤشرا البحرين العام والبحرين الإسلامي يقفلان على انخفاض

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1 , 977.39 بانخفاض قدره 1.89 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع الاتصالات وقطاع السلع الاستهلاكية الكمالية وقطاع المال.
في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 775.70 بانخفاض قدره 2.70 نقطة عن معدل إقفاله السابق.
وقد بلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم 804 آلاف و454 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 286 ألفًا و104 دنانير بحرينية تم تنفيذها من خلال 59 صفقة.
وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 62.81 % من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.
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