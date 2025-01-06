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أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر

1/6/2025 10:35:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

ارتفعت‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬إلى‭ ‬أعلى‭ ‬مستوياتها‭ ‬منذ‭ ‬أكتوبر،‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين،‭ ‬مع‭ ‬ترقب‭ ‬المستثمرين‭ ‬لتأثير‭ ‬الطقس‭ ‬البارد‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬الكرة‭ ‬الشمالي‭ ‬وإجراءات‭ ‬التحفيز‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬على‭ ‬الطلب‭ ‬العالمي‭ ‬على‭ ‬الوقود‭.‬

وزادت‭ ‬العقود‭ ‬الآجلة‭ ‬لخام‭ ‬برنت‭ ‬15‭ ‬سنتًا‭ ‬أو‭ ‬0‭.‬2‭ ‬بالمائة‭ ‬إلى‭ ‬76.66‭ ‬دولارا‭ ‬للبرميل‭.‬

وارتفعت‭ ‬العقود‭ ‬الآجلة‭ ‬لخام‭ ‬غرب‭ ‬تكساس‭ ‬الوسيط‭ ‬22‭ ‬سنتًا‭ ‬أو‭ ‬0‭.‬3‭ ‬بالمائة‭ ‬إلى‭ ‬74‭.‬18‭ ‬دولارا‭ ‬للبرميل‭.‬

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