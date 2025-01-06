أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر، أمس الاثنين، مع ترقب المستثمرين لتأثير الطقس البارد في نصف الكرة الشمالي وإجراءات التحفيز الاقتصادي في الصين على الطلب العالمي على الوقود.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتًا أو 0.2 بالمائة إلى 76.66 دولارا للبرميل.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 22 سنتًا أو 0.3 بالمائة إلى 74.18 دولارا للبرميل.
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