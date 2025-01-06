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تراجع ثقة الشركات البريطانية إلى أدنى مستوى في عامين

1/6/2025 10:35:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

أظهر‭ ‬مسح‭ ‬أجرته‭ ‬غرف‭ ‬التجارة‭ ‬البريطانية‭ ‬تراجع‭ ‬ثقة‭ ‬الشركات‭ ‬البريطانية‭ ‬إلى‭ ‬أدنى‭ ‬مستوى‭ ‬في‭ ‬عامين‭ ‬لارتفاع‭ ‬التكاليف‭ ‬والضرائب‭.‬

تراجعت‭ ‬ثقة‭ ‬الشركات‭ ‬البريطانية‭ ‬إلى‭ ‬أدنى‭ ‬مستوى‭ ‬منذ‭ ‬‮«‬الميزانية‭ ‬المصغرة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬قدمتها‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬السابقة‭ ‬ليز‭ ‬تراس‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬2022،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬زيادات‭ ‬ضريبية‭ ‬كبيرة‭ ‬غير‭ ‬متوقعة‭ ‬في‭ ‬ميزانية‭ ‬حكومة‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الجديدة‭ ‬الصادرة‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬أكتوبر‭ ‬بقيمة‭ ‬40‭ ‬مليار‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ (‬50‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭).‬

وأجري‭ ‬المسح‭ ‬على‭ ‬4800‭ ‬شركة‭ ‬بريطانية‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬المبيعات‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬الأشهر‭ ‬الاثني‭ ‬عشر‭ ‬المقبلة‭ ‬هي‭ ‬الأدنى‭ ‬منذ‭ ‬أواخر‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الضغوط‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬ارتفاع‭ ‬التكاليف‭ ‬والضرائب‭.‬

وتعدّ‭ ‬الزيادات‭ ‬الضريبية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬أكتوبر‭ ‬أكبر‭ ‬مبلغ‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬ميزانية‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1993‭. ‬وسيأتي‭ ‬الجزء‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المبلغ‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زيادة‭ ‬رسوم‭ ‬الضمان‭ ‬الاجتماعي‭ ‬التي‭ ‬يدفعها‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭.‬

وقالت‭ ‬غرف‭ ‬التجارة‭ ‬البريطانية‭ ‬‮«‬إن‭ ‬55‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬تخطط‭ ‬لرفع‭ ‬الأسعار‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬39‭ ‬بالمائة‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬السابق،‭ ‬وتعتزم‭ ‬24‭ ‬بالمائة‭ ‬خفض‭ ‬الاستثمارات‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬18‭ ‬بالمائة‭ ‬في‭ ‬السابق‭. ‬وتعتزم‭ ‬الغرفة‭ ‬إصدار‭ ‬بيانات‭ ‬استطلاع‭ ‬حول‭ ‬توقعات‭ ‬التوظيف‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬يناير‮»‬‭.‬

وسجل‭ ‬الاقتصاد‭ ‬البريطاني‭ ‬نموًا‭ ‬قويًا‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬مع‭ ‬تعافيه‭ ‬من‭ ‬ركود‭ ‬طفيف‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬الركود‭ ‬مجددًا‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

وتوقع‭ ‬بنك‭ ‬إنجلترا‭ ‬نموًا‭ ‬صفريًا‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬ونموًا‭ ‬بنسبة‭ ‬1‭.‬5‭ ‬بالمائة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2025‭.‬

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